Chung Lệ Đề bị mẹ chồng ghét bỏ, công khai coi thường vì không thể có thêm con ở tuổi 53

Trang Sohu đưa tin, mới đây mẹ chồng của Chung Lệ Đề đã livestream kể về cuộc hôn nhân của con trai - Trương Luân Thạc . Bà bày tỏ sự bất lực khi con trai không nghe lời mình và cũng khá thất vọng khi không thể có thêm cháu.

Chung Lệ Đề kết hôn với Trương Luân Thạc (kém cô 12 tuổi) vào năm 2016 sau khi cả hai tham gia vào một chương trình giải trí và yêu đương. Dẫu vậy, cuộc sống hôn nhân khiến cô "khó thở" khi luôn phải cố gắng mang thai. Dù cho đã từng thử qua nhiều phương pháp, kể cả thụ tinh nhân tạo thì mong muốn này cũng bất thành.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà mẹ ruột Trương Luân Thạc bày tỏ thái độ không vừa lòng với con dâu mình. Trước đó, bà đã không ít lần công khai yêu cầu Chung Lệ Đề phải mang thai và sinh con nối dõi cho nhà họ Trương dù cho nữ diễn viên hiện đã ngoài 50 tuổi.

Vì vấn đề tuổi tác, Chung Lệ Đề không thể sinh thêm con, cũng vì vậy mà cô bị gia đình chồng chê trách nhiều. Trước tình cảnh này, nữ diễn viên gốc Việt đã tìm mọi cách để lấy lòng nhà chồng. Có lần, cô đã khóc ngay trên sóng truyền hình vì ông xã thay đổi nhiều sau khi kết hôn, không còn quan tâm cô như thuở yêu đương.

Vào tháng 10/2022, có tin đồn cặp đôi đã ly hôn do áp lực con cái. Nhưng ít lâu sau đó, Trương Luân Thạc đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video khẳng định mình và vợ hiện đang vô cùng hạnh phúc và không hề có chuyện ly hôn. Ông xã Chung Lệ Đề cho biết sẽ khởi kiện những kẻ đã thêu dệt nên những tin đồn ác ý gây ảnh hưởng đến gia đình mình.

Trước khi kết hôn với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề đã trải qua 2 đời chồng và có 3 cô con gái. Chung sống với nhau được 7 năm, cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội.