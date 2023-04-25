Sao nữ TVB Trần Tinh Dư xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, nghi do 'dao kéo' hỏng

Sao quốc tế 25/04/2023 11:12

Nhiều người cho rằng gương mặt khác lạ của Trần Tinh Dư là hậu quả của việc nữ diễn viên đã quá lạm dụng "dao kéo".

Trang HK01 đưa tin, mới đây Trần Tinh Dư đã trở thành chủ đề bàn tán bởi ngoại hình khác lạ của mình. Người đẹp đã tham gia vào một sự kiện của TVB, tuy nhiên công chúng tinh mắt soi được chiếc cằm của cô gồ ghề và nhọn bất thường. Điều này khiến cho tổng thể gương mặt của cô mất cân đối hơn rất nhiều.

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Chiếc cằm trước đây và hiện tại  của Trần Tinh Dư - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, không ít netizen cho rằng trong quá khứ Trần Tinh Dư đã quá lạm dụng dao kéo cho nên hiện đang phải chịu di chứng. Một người để lại bình luận: "Cô ấy đang gánh chịu những hậu quả do thẩm mỹ. Sự thay đổi trên gương mặt là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy điều đó".

Hiện tại, phía Trần Tinh Dư vẫn chưa lên tiếng về thông tin khuôn mặt cô biến dạng là do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Sao nữ TVB Trần Tinh Dư xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, nghi do 'dao kéo' hỏng - Ảnh 2

Sao nữ TVB Trần Tinh Dư xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, nghi do 'dao kéo' hỏng - Ảnh 3

Trần Tinh Dư sinh năm 1995 tại Hong Kong. Năm 2021, người đẹp dự thi Hoa hậu Hong Kong đã lọt vào top 8 chung cuộc, sau đó được TVB mời về làm việc.

Trong cuộc thi năm đó, Trần Tinh Dư được đánh giá là thí sinh có ngoại hình vô cùng nổi bật, thậm chí được kỳ vọng sẽ giành ngôi vị cao nhất. Bên cạnh đó, cô cũng được nhận xét là có nét giống với bà xã của Quách Phú Thành - người mẫu Phương Viện.

Sao nữ TVB Trần Tinh Dư xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, nghi do 'dao kéo' hỏng - Ảnh 4Sao nữ TVB Trần Tinh Dư xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, nghi do 'dao kéo' hỏng - Ảnh 5

Hiện tại, Trần Tinh Dư đang là diễn viên sau 2 năm tham gia vào các chương trình thực tế. Từ đầu năm đến nay, người đẹp đã đóng vai phụ trong các tác phẩm Tân 42 chương, Người phát ngôn và mới nhất là trong dự án Nhất vũ khuynh thành, hợp tác với Trần Pháp Dung.

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