Tài tử TVB ngoài 70 có 3 con riêng vẫn để lại phần lớn tài sản cho vợ trẻ mới 32 tuổi vì lo sợ cô sẽ phải 'tự kiếm tiền' khi mình mất

Sao quốc tế 17/04/2023 17:06

Bên cạnh việc tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay, phần lớn tài sản của tài tử Lý Long Cơ cũng sẽ được chuyển sang cho bà xã kém ông 40 tuổi thay vì để lại di chúc.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, trên trang Instagram của mình, Chris Wong thường xuyên chia sẻ những bức ảnh sắm đồ xa xỉ, nhất là những chiếc túi đắt đỏ của Hermes. Cô cho biết, việc của mình là mua túi, còn ông xã Lý Long Cơ có trách nhiệm phải nhét đầy tiền vào đó.

Tài tử TVB ngoài 70 có 3 con riêng vẫn để lại phần lớn tài sản cho vợ trẻ mới 32 tuổi vì lo sợ cô sẽ phải 'tự kiếm tiền' khi mình mất - Ảnh 1
Dung nhan của Chris Wong - Ảnh: Internet 

Tài tử TVB ngoài 70 có 3 con riêng vẫn để lại phần lớn tài sản cho vợ trẻ mới 32 tuổi vì lo sợ cô sẽ phải 'tự kiếm tiền' khi mình mất - Ảnh 2

Chia sẻ trên của Chris Wong nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích. Đa phần cư dân mạng cho rằng Chris Wong quá khoe khoang trong khi bản thân chỉ là đang "cặp với ông già lắm tiền" để được bao nuôi. Thực tế, Chris Wong còn ít tuổi hơn con gái đầu của Lý Long Cơ.

Trước đó không lâu, vào ngày 9/4, trả lời phỏng vấn tại một sự kiện công khai, Lý Long Cơ cho biết ông không lập di chúc mà trực tiếp chuyển phần lớn tài sản cho vợ trẻ. Ông chia sẻ: "Giờ tôi đã già rồi, không biết mình sẽ gặp vận hạn khi nào nên chủ động chuyển tài sản cho cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp đến hết đời".

Tài tử TVB ngoài 70 có 3 con riêng vẫn để lại phần lớn tài sản cho vợ trẻ mới 32 tuổi vì lo sợ cô sẽ phải 'tự kiếm tiền' khi mình mất - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Lý Long Cơ còn tiết lộ mình và và Chris Wong sẽ tổ chức một hôn lễ vào cuối năm nay để cho cô một "danh phận chính thức. Đám cưới này sẽ không quá xa hoa mà chỉ là bữa tiệc có sự góp mặt của người thân và bạn bè mà thôi.

Nói về lý do không đoái hoài đến 3 người con riêng, ông cho biết họ đều đã trưởng thành và không cần đến tiền của ông. Hiện tại, dù đã 73 tuổi, Lý Long Cơ vẫn thường xuyên đi diễn, tiền thù lao đưa hết cho vợ trẻ để cô thoải mái tiêu xài, không phải lo ăn mặc.

Tài tử TVB ngoài 70 có 3 con riêng vẫn để lại phần lớn tài sản cho vợ trẻ mới 32 tuổi vì lo sợ cô sẽ phải 'tự kiếm tiền' khi mình mất - Ảnh 4

Lý Long Cơ sinh năm 1950 và là ngôi sao gạo cội ở Hong Kong. Ông thành danh nhờ giọng hát trời phú, đồng thời thành công qua vai diễn trong các bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hỏa Hồ Điệp, Cỗ Máy Thời Gian, Trò Chơi May Rủi, Tây Du Ký bản TVB, Dương Gia Tướng,...

Tài tử TVB ngoài 70 có 3 con riêng vẫn để lại phần lớn tài sản cho vợ trẻ mới 32 tuổi vì lo sợ cô sẽ phải 'tự kiếm tiền' khi mình mất - Ảnh 5
Lý Long Cơ hẹn hò với Chris Wong khi chưa chia tay người vợ thứ hai - Ảnh: Internet

Về đời tư, vào thập niên 1970, Lý Long Cơ từng kết hôn với vợ đầu và có 3 người con sau đó tan vỡ. Đến năm 1998, ông được cho là đã tái hôn với người vợ thứ hai, danh tính người này được giữ kín. Đến năm 2019, Lý Long Cơ bị bắt gặp cặp bồ với Chris Wong khi chưa ly hôn người vợ thứ hai mặc cho việc bị công chúng chỉ trích là đồ "trâu già thích gặm cỏ non", "gã chồng tồi tệ",... Hiện tại, ông đã hoàn toàn kết thúc với vợ cũ và công khai mối quan hệ với tình trẻ.

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