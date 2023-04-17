Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt

Sao quốc tế 17/04/2023 15:06

Là bạn bè trong suốt hàng chục năm, Châu Tinh Trì chưa một lần bày tỏ sự quý mến của mình với diễn viên Ngô Mạnh Đạt, đây cũng là điều làm ông vô cùng áy náy.

Trang HK01 đưa tin, mới đây, thông qua trang Instagram cá nhân của mình, Châu Tinh Trì đã trả lời một số câu trả lời của người hâm mộ nhân dịp đạt 1 triệu lượt theo dõi trên nền tảng này.

Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 1

Trong 15.000 câu hỏi được gửi về, Châu Tinh Trì đã lựa chọn ra 8 câu hỏi đặc biệt nhất để trả lời. Đáng chú ý nhất trong số đó có lẽ là câu hỏi về cố diễn viên Ngô Mạnh Đạt - "tri kỷ" của Tinh gia.

Cụ thể, một người đã đặt ra câu hỏi: "Anh có lời gì muốn nhắn gửi đến chú Đạt (cố diễn viên Ngô Mạnh Đạt) hay không?". Sau đó, Châu Tinh Trì đã chia sẻ rằng anh hối hận khi không nói lời thương mến đến Ngô Mạnh Đạt: "Tôi yêu anh ấy. Tôi hối hận vì mình chưa từng nói với anh ấy điều đó".

Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 2Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 3

Được biết, Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt là những người bạn thân thiết trong hàng chục năm và gắn bó với nhau kể từ khi chưa nổi tiếng đến khi ở đỉnh cao sự nghiệp. "Cặp bài trùng" thậm chí còn từng hợp tác trong hơn 30 tác phẩm kinh điển của nền phim ảnh Hoa ngữ và được gọi là "bộ đôi hợp tác hoàng kim".

Tuy vậy, mối quan hệ của hai nghệ sĩ trở nên xấu đi ít lâu trước khi Tuyệt Đỉnh KungFu bấm máy, dẫn đến việc suốt hai mươi năm qua cặp đôi không hợp tác thêm bất kỳ lần nào nữa. Khi còn sống, Ngô Mạnh Đạt từng mong ước sẽ có cơ hội tái ngộ với Châu Tinh Trì, nhưng đáng tiếc chưa kịp thực hiện thì ông đã tạ thế.

Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 4

Ngô Mạnh Đạt mất vào tháng 2/2021 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư ga. Khi biết in, Châu Tinh Trì ngay lập tức dừng việc ghi hình cho Mỹ Nhân Ngư 2 ở Thâm Quyến, Đại lục và bay về Hong Kong ngay để tham dự tang lễ. Trong lúc Ngô Mạnh Đạt nằm viện điều trị, Tinh gia cũng thường xuyên cập nhật tin tức về sức khỏe của bạn mình thông qua những người thân quen.

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