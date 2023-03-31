Mới đây, trang HK01 đưa tin, một cư dân mạng tình cờ bắt gặp Chu Ân và chồng Huỳnh quán Trung đi dạo trên phố. Người này chia sẻ ảnh chụp chung lên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Đây là lần đầu Chu Ân lộ diện sau hơn một năm ở ẩn. Nữ diễn viên khiến người hâm mộ trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung, thanh thuần bất chấp đã 52 tuổi.

Chu Ân sinh năm 1971 là ca sĩ, diễn viên kiêm MC người Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng vào những năm 1990. Năm 2021, cô được người hâm mộ bình chọn vào danh sách 15 nữ thần Hong Kong của thập niên 1980-1990, xếp vị trí thứ 9. Nhan sắc của Chu Ân không thuộc hàng quốc sắc thiên hương như Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân hay Quan Chi Lâm. Tuy vậy, cô tạo thiện cảm bởi vẻ tươi sáng, tinh nghịch. Người đẹp cũng có chiều cao khiêm tốn, chưa đến 1,6 m, nhưng đổi lại tỷ lệ cơ thể cân đối.

Tên tuổi người đẹp chỉ thực sự tỏa sáng khi được Châu Tinh Trì phát hiện và bồi dưỡng. Năm 1994, cô có vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim hành động hài Trường học Uy Long 2 của Tinh gia. Sau đó, cô tiếp tục hợp tác với “vua hài nhảm” trong Tân Tây du ký (1995). Bên cạnh điện ảnh, Chu Ân cũng ghi dấu ấn trên truyền hình với vai Hoàng Dung trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung Anh hùng xạ điêu (1994). Đáng tiếc, kể từ giữa thập niên 1990, cô không còn có vai diễn nào nổi bật nữa. Người đẹp 7X cũng thử sức với vai trò ca sĩ nhưng không gây tiếng vang.

Sau đó, Chu Ân gần như rút khỏi showbiz. Cuối tháng 8/2021, Chu Ân bất ngờ tái xuất trong show thực tế Chị đẹp mời tôi ăn cơm, rồi tiếp tục mai danh ẩn tích. Cô có tài khoản mạng xã hội nhưng không cập nhật nhiều. Lần cuối đăng bài trên Instagram là vào giữa tháng 10/2021.

Về đời tư, Chu Ân từng có thời gian “phim giả tình thật” với Châu Tinh Trì. Họ nhận được sự chúc phúc từ khán giả, thậm chí nhiều người còn tin rằng hai người sớm kết hôn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, mối lương duyên chỉ kéo dài 3 năm. Người trong cuộc không giải thích lý do nhưng một số nguồn tin tiết lộ do Châu Tinh Trì ngoại tình, kẻ thứ ba được cho là Mạc Văn Úy.

Nhiều năm về sau, Chu Ân lần đầu cũng là lần duy nhất xác nhận tin đồn. Cô cho biết Tinh gia không chỉ yêu một người mà đến 2, 3 hay 4 người cùng lúc. Cô từng nghĩ có thể khiến tài tử sinh năm 1962 thay đổi bản tính đào hoa nhưng hóa ra chỉ lừa mình dối người. Năm 1998, Chu Ân bắt đầu hẹn hò với Huỳnh Quán Trung, thành viên của nhóm nhạc Beyond. Hai người kết hôn vào năm 2012. Cùng năm, họ đón con gái đầu lòng, gọi là Debbie. Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội và bức ảnh gần đây do người qua đường đăng tải, cuộc sống hôn nhân của Chu Ân vẫn tốt đẹp.