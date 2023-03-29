Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xuất hiện bên 'bạn gái tin đồn' Diệp Kha, cử chỉ ra sao mà gây chú ý?

Sao quốc tế 29/03/2023 15:28

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước bức ảnh rõ nét khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chung khung hình.

Mới đây, trang Sina đăng tải ảnh chụp chung của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha. Đây là khoảnh khắc bên nhau hiếm hoi của cặp tình nhân kể từ lúc truyền thông Trung Quốc đưa tin về chuyện hẹn hò. Cả hai đứng ở vị trí trung tâm nhưng xoay mặt về hai hướng khác nhau và không thể hiện sự thân mật.

Cách đây vài ngày, một cư dân mạng tiết lộ việc tình cờ bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện bên một cô gái mặc áo sơ mi trắng đang chơi ván trượt. Cư dân mạng liền đoán cô gái này chính là Diệp Kha. Tuy nhiên, sau đó người hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng thanh minh khi cho biết đây là khoảnh khắc nam tài tử tham gia Thử thách cực đại.

Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xuất hiện bên 'bạn gái tin đồn' Diệp Kha, cử chỉ ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 1

Trước đó, cặp đôi nhiều lần lộ bằng chứng hẹn hò như đi xem triển lãm, đi du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau. Cụ thể, hồi đầu tháng 3, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Trong hình ảnh nam diễn viên đăng tải, QQ phát hiện có chiếc đĩa giống kiểu dáng món đồ Diệp Khả chia sẻ.

Vì vậy, cả hai ngày càng gắn bó. Trên mạng xã hội, Diệp Kha nhiều lần úp mở sự yêu chiều của Huỳnh Hiểu Minh với mình. Cô chia sẻ khoảnh khắc được tặng các món quà đắt tiền, tổ chức sinh nhật hoành tráng. Gần đây, người mẫu bị phát hiện xăm lên tay chữ M để bày tỏ tình cảm với bạn trai nổi tiếng.

Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xuất hiện bên 'bạn gái tin đồn' Diệp Kha, cử chỉ ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 2

Mối quan hệ tình cảm đã rõ ràng nhưng Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ im lặng. Trải qua cuộc hôn nhân lúc nào cũng là tâm điểm dư luận với Angela Baby, nam diễn viên kín tiếng hơn trong đời sống riêng. 

Theo Sina, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50. Một số nguồn tin cho biết Diệp Kha cũng từng có hôn nhân đổ vỡ. Bên cạnh công việc người mẫu, blogger thời trang, Diệp Kha còn kinh doanh. Người mẫu sở hữu vài cửa hàng quần áo ở Trung Quốc.

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