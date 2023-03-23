Xót xa trước nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh phải đi giày đế cao 10cm

Sao quốc tế 23/03/2023 15:57

Mới đây, chiều cao của Huỳnh Hiểu Minh lại trở thành chủ đề gây bàn tán rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, trang Jaynestar đưa tin, xuất hiện tại triển lãm ở Thượng Hải, cùng nam diễn viên Hoàng Bột và Lý Đản, Huỳnh Hiểu Minh đã đi đôi giày có đế cao đến 10 cm, với giá 1.000 USD.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Huỳnh Hiểu Minh, nam diễn viên có chiều cao 1,79 m. Tuy nhiên, những năm qua, cư dân mạng luôn nghi ngờ tính chính xác của con số này và cho rằng chiều cao thực của nam diễn viên khoảng 1,75 m. Đứng cạnh Hoàng Bột cao 1,72 m, Huỳnh Hiểu Minh chỉ nhỉnh hơn một chút.

Xót xa trước nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh phải đi giày đế cao 10cm - Ảnh 1

Ngay sau đó, Huỳnh Hiểu Minh phải đối mặt với lời mỉa mai khai gian chiều cao. Tuy nhiên, nam diễn viên chia sẻ anh đi giày đế cao không chỉ vì mục đích tôn dáng thông thường mà còn vì chấn thương chân nghiêm trọng từng gặp phải trên phim trường Bạch Phát Ma Nữ truyện: Minh nguyệt thiên quốc vào năm 2012. Đó là tai nạn đu dây cáp khiến nam diễn viên phải bắt 6 chiếc vít thép vào chân.

Điều này khiến vòm chân của anh cao hơn bình thường. Khiếm khuyết khiến Huỳnh Hiểu Minh khó tìm được giày phù hợp. Anh chia sẻ từng khổ sở tìm kiếm nhiều loại giày cho đến khi gặp được những mẫu giày "hầm hố", có phần không gian bên trong rộng rãi.

Xót xa trước nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh phải đi giày đế cao 10cm - Ảnh 2

Huỳnh Hiểu Minh là nam diễn viên thuộc thế hệ 7X nổi danh của showbiz Trung Quốc. Anh nổi tiếng với Thần điêu đại hiệp (vai Dương Quá) hay Bến Thượng Hải. Ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân giỏi. Anh sở hữu 48 công ty về ẩm thực, thời trang, phim ảnh...

Xót xa trước nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh phải đi giày đế cao 10cm - Ảnh 3

 

Huỳnh Hiểu Minh thông báo ly hôn Angela Baby vào giữa tháng 1. Cặp sao rạn nứt từ năm 2018. Họ âm thầm làm thủ tục ly hôn năm 2021. Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Cả hai qua lại từ giữa tháng 2/2022. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, thậm chí được cho là đã dọn về chung sống từ cuối năm ngoái nhưng vẫn không công khai tình cảm.

So với thời yêu Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh hiện kín tiếng trong việc hẹn hò Diệp Kha. Nữ người mẫu cũng bằng lòng với chuyện tình "nửa kín, nửa mở" bên Huỳnh Hiểu Minh. Cô không muốn vội vàng công khai hay gây áp lực cho bạn trai.

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