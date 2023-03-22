Nguyên nhân Lương Triều Vỹ quyết định theo đuổi con đường diễn xuất

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Lương Triều Vỹ đã có những chia sẻ về ảnh hưởng của các nhà làm phim như Châu Tinh Trì và Vương Gia Vệ trong sự nghiệp của mình.

Mới đây, Lương Triều Vỹ đã được vinh danh là Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á. Danh hiệu này chỉ là một trong vô số các giải thưởng diễn xuất mà nam tài tử đạt được suốt nhiều thập kỷ xuất hiện trong giới điện ảnh Hong Kong.

Trước khi bắt đầu diễn xuất, Lương Triều Vỹ chia sẻ công việc đầu tiên của anh là bán đồ gia dụng: "Tôi là bạn thân của Châu Tinh Trì vào thời điểm đó, và anh ấy thường nói về diễn xuất và đạo diễn. Anh luôn theo đuổi giấc mơ trở thành một ngôi sao, ngay cả khi mới 17 tuổi. Tôi đã cho rằng chuyện này là bất khả thi nhưng anh ấy không hề từ bỏ. Châu Tinh Trì có nhắc đến trường đào tạo TVB, và vì quá chán nản với công việc bán tủ lạnh, điều hòa nên tôi đã nộp đơn."

Khi chia sẻ về quãng thời gian khi "lối sống mới mẻ, những ràng buộc tình cảm và danh tiếng cản trở triển vọng của bản thân", Lương Triều Vỹ cho biết: "Đã có một thời gian tôi không hề có động lực để làm việc. Tôi thấy mình như mất đi bản sắc. Tôi muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và làm kén trong chiếc "tổ" của mình cả ngày hơn là đi chơi. Nhưng chẳng bao lâu sau thì tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy được nữa".

Để chuẩn bị cho các vai diễn, Lương Triều Vỹ chia sẻ: "Đầu tiên, tôi phải hiểu rõ vai trò của mình. Tôi tìm ra những thói quen của nhân vật mà tôi đang diễn và học theo để trở nên quen thuộc hơn với vai diễn đó. Ví dụ, nếu nhân vật đó thường đi ngủ muộn và thức dậy muộn, tôi sẽ làm điều tương tự trong cuộc sống thực tế. Trong tiềm thức, tôi biến đổi bản thân theo hình ảnh này. Đó là một quá trình khá đau đớn. Trong giai đoạn quay phim, tôi cố gắng không liên lạc với những người bạn thân thiết của mình và hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim. Những cảnh quay không có thật, nhưng cảm xúc của tôi thì có".

Sau 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với nhiều thành tích - một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử.

Tài tử từng góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Tâm trạng khi yêu, Happy Together, Trùng Khánh sâm lâm... Trong đó, tác phẩm Tâm trạng khi yêu giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes năm 2000.