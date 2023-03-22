Kể từ lúc bị "phong sát", đặc biệt là sau khi bố ruột qua đời, Triệu Vy có vẻ quan tâm nhiều hơn đến Phật pháp.

Trang QQ đưa tin, vào hôm 21/3 vừa qua, Triệu Vy đã xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Dù nữ diễn viên đã ăn mặc đơn giản, đội nón và đeo khẩu trang đen thì vẫn có nhiều người nhận ra và gọi tên cô.

Đáp lại khi được nhận ra, Triệu Vy đã cúi chào mọi người và tỏ vẻ khá vui thích vì có người gọi tên mình. Một số netizen đã tinh ý nhận ra trên tay của Triệu Vy là vé máy bay và chứng minh thư nội địa, cô cũng được cho là bay đến Thâm Quyến.

Bên cạnh đó, Triệu Vy được cho là ngày càng hướng Phật khi đeo một chuỗi tràng hạt khá lớn trên cổ. Trước đó, khi bố ruột qua đời, cô đã đăng tải một bức ảnh của Phật lên trang cá nhân của mình.

Theo nhiều nguồn tin, kể từ khi sự nghiệp bị khựng lại, Triệu Vy đã giữ cho tâm thanh tịnh bằng cách tìm đến Phật pháp. Cô và cả bạn thân của mình là Vương Phi đặt nhiều niềm tin vào tôn giáo này và cũng đồng thời tham gia nhiều hoạt động liên quan.

Được biết, nhiều năm qua Triệu Vy sống rất kín đáo, tung tích của cô luôn là một bí ẩn. Dù trước đây từng bị bắt gặp tại quê nhà ở An Huy, Bắc Kinh hay Hong Kong nhưng nữ diễn viên chưa lần nào lên tiếng về cuộc sống của mình.

Lần cuối mà Triệu Vy xuất hiện tại một sự kiện giải trí công khai là tại chương trình của nhãn hàng thời trang Fendi mà cô làm đại sứ vào tháng 7/2021. Đến tháng 8 cùng năm, nữ diễn viên chính thức bị chính quyền Trung Hoa cho vào danh sách đen và xóa bỏ sự hiện diện của cô trên Internet mà không có bất kỳ lý do nào. Nhiều nguồn tin cho rằng Triệu Vy đã vướng vào thuế má, con số lớn tới mức phải chịu cảnh "phong sát" vĩnh viễn.

Triệu Vy bất ngờ comeback sau drama bị phong sát? Netize tỏ ra cực kỳ hứng thú trước sự trở lại của Triệu Vy sau khoảng thời gian dài bị cấm sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-nuong-nho-cua-phat-sau-khi-bo-ruot-qua-oi-565809.html