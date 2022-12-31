Từng là bộ đôi thân thiết của nhau nhưng chỉ sau một sự cố cả Triệu Vy và Chương Tử Di đều coi như kẻ thù không độ trời chung.

Cbiz có không ít trường hợp các ngôi sao đang là chị em tốt bỗng trở mặt thành thù hận, có rất nhiều lý do dẫn đến điều này như không còn cùng chí hướng hay cùng thích một người đàn ông,...Triệu Vy và Chương Tử Di chính xác là một trong những cặp chị em như vậy. Trong số các hoa đán lừng lẫy của màn ảnh Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 20, Triệu Vy, Chương Tử Di, Phạm Băng Băng đều là cái tên nổi bật. Trong đó, nếu như Tử Di và Triệu Vy thuộc nhóm diễn viên thực lực, khẳng định tên tuổi nhờ tài diễn xuất thì Phạm Băng Băng lại nổi tiếng chủ yếu nhờ nhan sắc xuất chúng.

Chương Tử Di và Triệu Vy - Ảnh: Internet Riêng với Triệu Vy, có tin đồn hai người ghét nhau từ hồi đóng Hoàn Châu Cách Cách, khi cô chỉ được nhận vai a hoàn trong khi Lâm Tâm Như và Triệu Vy đều là công chúa. Phạm Băng Băng luôn bực bội ra mặt mỗi khi nhắc về chuyện này, chính vì vậy netizen cho rằng thực ra cả 2 ngay từ đầu đã chẳng ưa nhau một chút nào. Chương Tử Di và Phạm Băng Băng cũng không có quan hệ tốt đẹp. Từng có tin đồn ầm ĩ rằng Tử Di có quan hệ tình - tiền với một số quan chức cấp cao bị "ngã ngựa" của Trung Quốc như Bạc Hy Lai, Từ Minh, và Phạm Băng Băng bị đoán là người cố ý tung tin để bôi đen tên tuổi ngôi sao Thập Diện Mai Phục.

Giới thạo tin trong showbiz Hoa ngữ cho rằng, mối quan hệ thân thiết giữa Triệu Vy và Chương Tử Di không xuất phát từ tình cảm hay sự tâm đầu ý hợp, mà từ "mối thù chung" với Phạm Băng Băng. Cả 2 từng được cho là đã liên thủ với nhau nhằm hạ bệ mỹ nhân họ Phạm bằng nhiều cách khác nhau nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề có chứng cứ nào cả. Cặp đôi không còn xuất hiện chung với nhau tại các sự kiện - Ảnh: Internet Sau một thời gian là chị em tốt, công chúng nhận ra mối quan hệ giữa Triệu Vy và Chương Tử Di đã trở nên lạnh như tro tàn. Họ giữ sự thù ghét này trong hơn một thập kỷ qua. Nguồn cơn mối bất hòa giữa Chương Tử Di và Triệu Vy được cho là một người đàn ông - đại gia Huỳnh Hữu Long. Thông tin về quan hệ tình ái Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long xuất hiện ồ ạt năm 2009 sau khi hình ảnh họ đi lễ cầu phúc ở một ngôi chùa được truyền thông đăng tải. Hai người giữ im lặng trước tin đồn họ đã bí mật kết hôn. Năm 2010, khi Triệu Vy đang bụng mang dạ chửa chờ sinh nở ở Singapore thì truyền thông Hong Kong đăng bài báo chấn động dư luận, nói Huỳnh Hữu Long ngoại tình với Chương Tử Di. Dù đích thân Chương Tử Di ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin liên quan nhưng dường như tình chị em giữa cô và Triệu Vy đã thực sự không thể hàn gắn được nữa.

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