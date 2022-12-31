Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cho tình chị em Triệu Vy và Chương Tử Di từ thân thiết chuyển sang thù ghét?

Sao quốc tế 31/12/2022 19:00

Từng là bộ đôi thân thiết của nhau nhưng chỉ sau một sự cố cả Triệu Vy và Chương Tử Di đều coi như kẻ thù không độ trời chung.

Cbiz có không ít trường hợp các ngôi sao đang là chị em tốt bỗng trở mặt thành thù hận, có rất nhiều lý do dẫn đến điều này như không còn cùng chí hướng hay cùng thích một người đàn ông,...Triệu VyChương Tử Di chính xác là một trong những cặp chị em như vậy. 

Trong số các hoa đán lừng lẫy của màn ảnh Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 20, Triệu Vy, Chương Tử Di, Phạm Băng Băng đều là cái tên nổi bật. Trong đó, nếu như Tử Di và Triệu Vy thuộc nhóm diễn viên thực lực, khẳng định tên tuổi nhờ tài diễn xuất thì Phạm Băng Băng lại nổi tiếng chủ yếu nhờ nhan sắc xuất chúng. 

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cho tình chị em Triệu Vy và Chương Tử Di từ thân thiết chuyển sang thù ghét? - Ảnh 1
Chương Tử Di và Triệu Vy - Ảnh: Internet

Riêng với Triệu Vy, có tin đồn hai người ghét nhau từ hồi đóng Hoàn Châu Cách Cách, khi cô chỉ được nhận vai a hoàn trong khi Lâm Tâm Như và Triệu Vy đều là công chúa. Phạm Băng Băng luôn bực bội ra mặt mỗi khi nhắc về chuyện này, chính vì vậy netizen cho rằng thực ra cả 2 ngay từ đầu đã chẳng ưa nhau một chút nào. 

Chương Tử Di và Phạm Băng Băng cũng không có quan hệ tốt đẹp. Từng có tin đồn ầm ĩ rằng Tử Di có quan hệ tình - tiền với một số quan chức cấp cao bị "ngã ngựa" của Trung Quốc như Bạc Hy Lai, Từ Minh, và Phạm Băng Băng bị đoán là người cố ý tung tin để bôi đen tên tuổi ngôi sao Thập Diện Mai Phục

Giới thạo tin trong showbiz Hoa ngữ cho rằng, mối quan hệ thân thiết giữa Triệu Vy và Chương Tử Di không xuất phát từ tình cảm hay sự tâm đầu ý hợp, mà từ "mối thù chung" với Phạm Băng Băng. Cả 2 từng được cho là đã liên thủ với nhau nhằm hạ bệ mỹ nhân họ Phạm bằng nhiều cách khác nhau nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề có chứng cứ nào cả. 

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cho tình chị em Triệu Vy và Chương Tử Di từ thân thiết chuyển sang thù ghét? - Ảnh 2
Cặp đôi không còn xuất hiện chung với nhau tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Sau một thời gian là chị em tốt, công chúng nhận ra mối quan hệ giữa Triệu Vy và Chương Tử Di đã trở nên lạnh như tro tàn. Họ giữ sự thù ghét này trong hơn một thập kỷ qua. 

Nguồn cơn mối bất hòa giữa Chương Tử Di và Triệu Vy được cho là một người đàn ông - đại gia Huỳnh Hữu Long.

Thông tin về quan hệ tình ái Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long xuất hiện ồ ạt năm 2009 sau khi hình ảnh họ đi lễ cầu phúc ở một ngôi chùa được truyền thông đăng tải. Hai người giữ im lặng trước tin đồn họ đã bí mật kết hôn. Năm 2010, khi Triệu Vy đang bụng mang dạ chửa chờ sinh nở ở Singapore thì truyền thông Hong Kong đăng bài báo chấn động dư luận, nói Huỳnh Hữu Long ngoại tình với Chương Tử Di.

Dù đích thân Chương Tử Di ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin liên quan nhưng dường như tình chị em giữa cô và Triệu Vy đã thực sự không thể hàn gắn được nữa. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy Chương Tử Di Chương Tử Di và Triệu Vy sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Con gái Triệu Vy được bố mẹ tặng penthouse trăm tỷ, 'ngậm thìa vàng' từ nhỏ nhưng vẫn sống giản dị

Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như

Bí quyết khiến nhan sắc Vương Diễm xinh đẹp bất chấp thời gian, trẻ ngang ngửa Triệu Vy và Lâm Tâm Như

Động thái mới nhất của Triệu Vy sau hơn 1 năm bị 'phong sát'

Động thái mới nhất của Triệu Vy sau hơn 1 năm bị 'phong sát'

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 19 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng