'Thị đế TVB' Vương Hạo Tín bị tê mặt đến mất cảm giác sau phân cảnh chịu tát liên tục 21 lần trong 30 giây

Sao quốc tế 22/03/2023 16:33

Vì từng quay nhiều cảnh bị tát đến mức gặp chấn thương, Vương Hạo Tín còn được nhận xét là "chịu đánh đến mức thành ngôi sao".

Trang Sina đưa tin, mới đây khi tham gia vào một chương trình giải trí, Vương Hạo Tín đã cho phát sóng một đoạn video tổng hợp lại các cảnh quay mà anh bị tát. Khi xem hết clip, các khách mời đều đồng loạt bày tỏ xót xa thay cho Thị đế của TVB.

'Thị đế TVB' Vương Hạo Tín bị tê mặt đến mất cảm giác sau phân cảnh chịu tát liên tục 21 lần trong 30 giây - Ảnh 1

 'Thị đế TVB' Vương Hạo Tín bị tê mặt đến mất cảm giác sau phân cảnh chịu tát liên tục 21 lần trong 30 giây - Ảnh 2

Vương Hạo Tín chia sẻ, lần bị tát mà anh nhớ nhất là hồi 2012 khi đóng phim Danh Viện Vọng Tộc. Trong phim, nam diễn viên vào vai con trai của tài tử Lưu Tùng Nhân và bị ông tát đến tận 13 lần. Sau phân cảnh này, Vương Hạo Tín đã phải đi khám vì lệch quai hàm.

Sau đó một năm, khi tham gia vào Pháp Ngoại Phong Vân, Vương Hạo Tín lại tiếp tục chịu 21 cú tát liên tục trong 30 giây của đàn chị Tạ Tuyết Tâm. Sau khi hoàn thành phân đoạn, nam diễn viên bị tê mặt, hai má của anh cũng gần như mất cảm giác.

'Thị đế TVB' Vương Hạo Tín bị tê mặt đến mất cảm giác sau phân cảnh chịu tát liên tục 21 lần trong 30 giây - Ảnh 3

Sau khi nghe chia sẻ của Vương Hạo Tín, Nhạc Vân Bằng đã dành lời khen và khâm phục đến nam diễn viên người Hong Kong, nhưng cho rằng những cảnh quay trên thật sự quá nguy hiểm, có thể khiến cho nghệ sĩ bị điếc vĩnh viễn. Anh nói: "Vương Hạo Tín chính là diễn viên bị đánh tới mức nổi danh thành sao".

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi chương trình phát sóng, vụ việc xoay quanh chuyện Vương Hạo Tín bị tát liên tục 21 cái trong 30 giây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Chủ đề này nhanh chóng thu hút 140 triệu lượt đọc và bình luận trên nền tảng Weibo.

'Thị đế TVB' Vương Hạo Tín bị tê mặt đến mất cảm giác sau phân cảnh chịu tát liên tục 21 lần trong 30 giây - Ảnh 4

Nhiều người đến từ Trung Quốc đại lục đã đánh giá cao sự hy sinh của Vương Hạo Tín cho sự nghiệp của mình. Đồng thời cũng phê bình các diễn viên nổi tiếng ở thời điểm hiện tại dù nhận được thù lao cao ngất nhưng lại lười biếng, chỉ chăm chăm dùng diễn viên đóng thế.

Trong những năm gần đây, dù thị trường phim ảnh Hong Kong đã bước vào giai đoạn xuống dốc, nhưng Vương Hạo Tín vẫn là một trong những "con gà đẻ trứng vàng" của ông lớn TVB. Dẫu vậy, nam diễn viên hiện đang phát triển sự nghiệp của mình tại Trung Quốc đại lục.

Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ

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Tuy từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB, nhưng khi dấn thân sang thị trường Đại lục thì Vương Hạo Tín chỉ đảm nhận các vai diễn phụ.

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