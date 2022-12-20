Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ

Sao quốc tế 20/12/2022 16:42

Tuy từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB, nhưng khi dấn thân sang thị trường Đại lục thì Vương Hạo Tín chỉ đảm nhận các vai diễn phụ.

Trong năm 2022, Vương Hạo Tín có nhiều hoạt động tại Trung Quốc Đại lục. Ngoài việc tham gia vào nhiều tập của chương trình thực tế "Bắt đầu khởi chiếu! Hài kịch tình huống" được chiếu trên đài Dragon TV (Thượng Hải), nam tài tử còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác nhau.

Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ - Ảnh 1
Vương Hạo Tín có nhiều hoạt động tại Trung Quốc Đại lục trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Vì tập trung vào sự nghiệp tại Đại lục, Vương Hạo Tín đã không thể trở về Hong Kong để mừng sinh nhật vợ con. Kể cả kỷ niệm ngày thành lập đài TVB mới đây thì nam diễn viên cũng đã vắng mặt.

Tưởng chừng sự nhiệt huyết của Vương Hạo Tín sẽ có trái ngọt, ai ngờ anh chỉ đảm nhận vai phụ trong dự án Gia Đình Có Chị Em Gái được khởi chiếu gần đây do Dương Siêu Việt và Liễu Nham đóng chính. Không những vậy, tài tử người Hong Kong còn không hề có mặt trên poster phim và thậm chí phải đội tóc giả khi lên phim.

Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ - Ảnh 2
Vương Hạo Tín phải đội tóc giả khi tham gia phim Gia Đình Có Chị Em Gái - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi dấn thân sang thị trường Trung Quốc, Vương Hạo Tín đã 2 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB. Vì vậy, không ít khán giả đã vô cùng bức xúc, cho rằng vai phụ này không hề xứng tầm với tên tuổi của tài tử xứ Cảng Thơm.

Dẫu vậy, cũng có người nhìn nhận điều này theo cách khác và ủng hộ sự nỗ lực của Vương Hạo Tín: "Hy vọng sự thiệt thòi của Vương Hạo Tín ở Trung Quốc sẽ không vô ích. Mặc dù tôi thích xem anh ấy đóng vai nam chính trong phim của TVB, nhưng như thế cũng chẳng sao, cứ từng bước đi lên".

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