Angelababy nhiễm Covid-19 sau khi đi chơi hộp đêm cùng trai lạ?

Sao quốc tế 20/12/2022 11:40

Angelababy được cho là đã bị mắc Covid-19 sau khi đi chơi về tại một hộp đêm.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một blogger nổi tiếng đã đăng tải lên Weibo thông tin về Angelababy. Cụ thể, một người đàn ông giấu tên đã bị nhiềm Covid-19 và thông báo cho những người từng đến hộp đêm cùng mình biết. Trong những người cùng đi với người này, có cả nữ diễn viên Angelababy.

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Angelababy được cho là đã nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Nguồn tin cho biết thêm, vì bị nhiễm Covid-19 cho nên Angelababy đã vắng mặt tại hai sự kiện, trong đó có đêm hội Man Of The Year của GQ mới đây và đến hiện tại cô vẫn chưa xuất hiện.

Bên cạnh đó, vì lo rằng bé Tiểu Hải Miên sẽ bị nhiễm bệnh từ mẹ nên Huỳnh Hiểu Minh đã đến nhà vợ cũ vào tối muộn để chăm sóc con. Đây là lý do mà nam diễn viên bị bắt gặp ra vào nhà của Angelababy trong thời gian gần đây.

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Bức ảnh được cho là Angelababy xuất hiện ở hộp đen với trang phụ kín đáo và có nhiều vệ sĩ đi theo - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ của Angelababy đã nghi ngờ sự chân thực của sự việc và yêu cầu có bằng chứng cụ thể. Bloger này cũng nhanh chóng đăng tải bức ảnh chụp lại nữ diễn viên xuất hiện ở hộp đen với trang phụ kín đáo và có nhiều vệ sĩ đi theo.

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Ảnh: Internet

Hiện tại, cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Dẫu vậy, sự việc vẫn chỉ đang xếp vào dạng nghi vấn vì chưa có bất kỳ bằng chứng nào đủ mạnh để xác minh sự việc.

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