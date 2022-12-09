Angelababy thần thái và cá tính với phong cách menswear trên tạp chí thời trang

Vừa mới đây, tạp chí thời trang L'Officiel China đã công bố Angelababy chính là gương mặt trang bìa của ấn phẩm tháng 12. Với loạt ảnh này, nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách menswear lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ.

Tại làng giải trí xứ Trung, Angelababy là một trong số ít sao nữ có khả năng "cân" mọi loại trang phục. Người hâm mộ của cô thường nhận xét dù là với phong cách gì thì nữ diễn viên vẫn phù hợp một cách kỳ lạ và có thể nâng tầm bộ quần áo mà mình diện trên người.

Tại Đêm hội tầm nhìn Weibo được tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, Angelababy đã được bình chọn là "Nhân vật có nhiệt độ của năm". Điều này không thể chối cãi khi mà nữ minh tinh xuất hiện dày đặc trên truyền thông trong suốt năm 2022 vừa qua.

Từ trước đến nay, trong mắt công chúng thì Angelababy luôn là một "nữ thần", luôn xuất hiện trước công chúng với ngoại hình hoàn mỹ nhất. Cũng vì vậy mà dù không đóng nhiều phim nhưng cô luôn được nhiều nhãn hàng săn đón và tiếp cận nhiều tài nguyên tốt nhất.

Kể từ khi ly hôn, Angelababy lao đầu vào công việc, cô xuất hiện trong nhiều chương trình tạp kỹ và nhận hai bộ phim truyền hình, tham gia vào nhiều sự kiện và chụp ảnh cho nhiều tạp chí thời trang. Tuy vậy, sức hút tại thị trường trong nước của Angela Baby gần đây có dấu hiệu "giảm mạnh". Truyền thông cho rằng việc ly hôn giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước.