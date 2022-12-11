Vượt qua nỗi đau sau hôn nhân tan vỡ, AngelaBaby khiến khán giả xao xuyến với nhan sắc đỉnh cao một thời ngày nào nay đã trở lại

Nhan sắc của AngelaBaby khiến fan đứng ngồi không yên vì quá đẹp.

Thông tin cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm nay đã gây chấn động truyền thông và dư luận châu Á bởi trong quá khứ, họ là một trong những cặp đôi quyền lực tại Cbiz và là hình mẫu cho các đôi đang có dự định kết hôn. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đau buồn vì hôn nhân đổ vỡ khiến nhan sắc có phần đi xuống, mới đây vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh thêm một lần nữa cho thấy nhan sắc của mình không phải là hạng tầm thường.

AngelaBaby và Huỳnh Hiểu Minh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Theo đó, chính bản thân nữ minh tinh nổi tiếng đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân của mình một chiếc video ngắn, ghi lại những hình ảnh vô cùng xinh đẹp của cô trong buổi chụp hình được diễn ra thời gian gần đây. Có thể thấy, trong lần xuất hiện này, sao nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng với mái tóc ngắn đầy lạ lẫm nhưng không kém phần đẹp đẽ.

Nhan sắc đỉnh cao của Angelababy hậu chia tay chồng - Ảnh: Internet

Khi ngắm nhìn loạt ảnh trên, nhiều người đã phải cảm thán trước sự trẻ trung của cô nàng. Với làn da trắng sáng, mịn màn, sống mũi thẳng tắp cùng thần thái đỉnh cao, quả thực không ai nghĩ rằng Angelababy đã ngoài 30 tuổi.

Được mệnh danh là tiểu Hoa Đán tài năng của màn ảnh xứ Trung, Angelababy hay còn được gọi là Dương Dĩnh là một ngôi sao hạng A vô cùng nổi tiếng, với phong cách thời trang và nhan sắc ấn tượng, Angelababy dần chinh phục người hâm mộ bằng năng lực của bản thân, tuy nhiên xoay quanh bông hồng lai là những thị phi về diễn xuất cũng như cuộc sống cá nhân của cô.

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