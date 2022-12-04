Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Châu Tinh Trì với các người đẹp Cbiz: Có chung sở thích với Angela Baby

Mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì với các mỹ nhân Cbiz không khỏi khiến netizen cảm thấy tò mò, thích thú.

Mới đây, nam diễn viên kỳ cựu Châu Tinh Trì đã chia sẻ video lướt sóng trên trang cá nhân. Hình ảnh lướt sóng chuyên nghiệp, cơ thể dẻo dai ở tuổi 60 của đạo diễn Hong Kong thu hút gần 50.000 người. Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet Ngoài ra, sự tương tác giữa Châu Tinh Trì và Angelababy dưới bài đăng cũng gây chú ý. Nữ diễn viên chia sẻ kỹ thuật bật nhảy cao hơn cho Tinh Gia. Với việc Châu Tinh Trì nhờ hướng dẫn, người đẹp cho biết bản thân vẫn chưa đủ trình độ để giảng dạy cho đàn anh.

Angela Baby và Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet Angelababy và Châu Tinh Trì có niềm đam mê lớn với lướt sóng. Trong đó người đẹp sinh năm 1989 là dân chơi chuyên nghiệp, không ít lần netizen nhìn thấy hình ảnh vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh lướt sóng một cách thoải mái mà không cần dùng đến 2 tay để giữ thăng bằng. Trương Bá Chi - Ảnh: Internet Sau khi lập tài khoản mạng xã hội, đạo diễn Tuyệt đỉnh Kung Fu cũng tương tác với Trương Bá Chi. Ông đăng ảnh cũ chụp cùng nữ diễn viên. Trương Bá Chi là một trong những Tinh nữ lang (các nữ diễn viên thành danh nhờ đóng phim của Châu Tinh Trì).

Châu Tinh Trì có sự nghiệp rực rỡ, tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới và sở hữu khối tài sản 300 triệu USD . Tuy nhiên, ông là người tiết kiệm, sống giản dị và kín tiếng. Ông chỉ xuất hiện trước truyền thông và công chúng khi có tác phẩm cần quảng bá. Đạo diễn Vua hài kịch bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ giữa tháng 10. Ông dùng tài khoản cá nhân để tuyển nhân sự, chia sẻ kỷ niệm làm phim và thi thoảng cập nhật cuộc sống cá nhân. Cuối tháng 10, Châu Tinh Trì đến TP.HCM du lịch, gặp gỡ một số nghệ sĩ và nhà làm phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-moi-quan-he-bat-ngo-giua-chau-tinh-tri-voi-cac-nguoi-ep-cbiz-co-chung-so-thich-voi-angela-baby-531431.html