Trang Sohu đưa tin, mới đây công ty giải trí Anh Hoàng đã tổ chức buổi họp báo, giới thiệu các dự án trong năm 2023. Sự kiện này có sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu xứ Cảng Thơm như Cổ Thiên Lạc , Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Thành Long, Nhậm Đạt Hoa, Trương Học Hữu, Tạ Đình Phong...

Trước đó, Cổ Thiên Lạc từng tiết lộ anh quản lý bản thân rất nghiêm ngặt cả về mặt luyện tập thể chất và dinh dưỡng nạp vào. Hàng ngày, tài tử họ Cổ chỉ ăn một bữa và thường nhịn bữa tối để hạn chế lượng tinh bột hấp thụ vào cơ thể.

Tuy nhiên, khi xuất hiện chung khung hình với các đồng nghiệp, ngoại hình tuổi 53 của Cổ Thiên Lạc lại bất ngờ gây chú ý. Nam diễn viên được nhận xét là có dấu hiệu lão hóa mặt nhanh hơn so với các đàn anh lớn hơn anh tận 10 tuổi như Trương Học Hữu và Lưu Đức Hoa.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cơ mặt của Cổ Thiên Lạc được đánh giá là không còn săn chắc như xưa, thậm chí là đơ cứng, thiếu tự nhiên. Nhiều ý kiến cho rằng đây là di chứng mà nam diễn viên phải chịu sau khi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Là một nghệ sĩ, thời gian luôn là nỗi lo, khi họ phải "kiếm cơm bằng mặt". Trong khi nhiều người chấp nhận việc diện mạo có thay đổi do tuổi tác, thì có không ít người lại dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ hay sử dụng các chất giúp trẻ hóa nhằm níu kéo thanh xuân. Và việc can thiệp thẩm mỹ dĩ nhiên sẽ để lại di chứng không nhiều thì ít.

Về mặt sự nghiệp, Cổ Thiên Lạc hiện là một trong những cá nhân có địa vị lớn nhất tại làng giải trí Hong Kong. Công ty Thiên Hạ Nhất của anh đồng thời giới thiệu tới 10 dự án sẽ ra mắt trong năm 2023 khi tham gia vào sự kiện.

Dù ngoài 50, Cổ Thiên Lạc vẫn chưa có hứng thú với chuyện lập gia đình, anh dồn toàn bộ tâm huyết vào việc phát triển và vực dậy nền điện ảnh Hong Kong. Tâm huyết của anh được nhiều đồng nghiệp thể hiện sự ngưỡng mộ cao.