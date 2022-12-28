Phim của Cổ Thiên Lạc được kì vọng lớn vì kinh phí đầu tư 'khủng', hóa ra lại là 'nốt trầm' trong sự nghiệp

Sao quốc tế 28/12/2022 12:40

Tác phẩm "Minh nhật chiến ký" được Cổ Thiên Lạc khẳng định là dự án tâm huyết của bản thân, với mức đầu tư 57 triệu USD.

Cổ Thiên Lạc gây chú ý khi trở thành nhà sản xuất, kiêm đóng chính cho bộ phim "Minh nhật chiến ký" với mức đầu tư 57 triệu USD. 

Bộ phim lấy bối cảnh năm 2055 tại Hong Kong, khi công nghệ Trái Đất đạt bước tiến vượt bậc, giúp các quân đoàn trang bị tối tân. Tuy nhiên, môi trường bị tàn phá kinh hoàng, khiến không khí ô nhiễm nặng nề. Lúc này, một thiên thạch rơi xuống mang theo Pandora - thực vật có khả năng làm sạch không khí nhưng gây nguy hiểm đến tồn vong nhân loại. Chỉ huy Tyler (Cổ Thiên Lạc đóng) cùng biệt đội cảm tử của mình lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới.

 

Phim của Cổ Thiên Lạc được kì vọng lớn vì kinh phí đầu tư 'khủng', hóa ra lại là 'nốt trầm' trong sự nghiệp - Ảnh 1

Phim tạo ra tiền lệ cho điện ảnh Hoa ngữ về mức đầu tư công phu về phần hình ảnh. Trong bộ pphim, những bộ chiến giáp của quân đội, robot được khắc họa chân thực, nhiều khán giả thán phục với phân đoạn chiến đấu căng thẳng. Ngoài ra, trường đoạn hành động đầu tư mạnh về phần hiệu ứng, góp phần chiêu đãi khán giả một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.

Bên cạnh đó, phim sử dụng hợp lý các kỹ thuật slow-motion. Trong phân đoạn Johnson Cheng (Lưu Thanh Vân) dùng bộ chiến giáp để đối kháng với robot, từng đòn thế võ thuật, đường đạn được xử lý hậu kỳ hợp lý, tạo cảm giác phấn khích cho người xem. Ngoài ra, tâm huyết của Cổ Thiên Lạc còn thể hiện ở việc tài tử và các bạn diễn đều mặc bộ chiến giáp nặng khoảng 10-15 kg trong quá trình quay phim.

Phim của Cổ Thiên Lạc được kì vọng lớn vì kinh phí đầu tư 'khủng', hóa ra lại là 'nốt trầm' trong sự nghiệp - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Minh nhật chiến ký còn quy tụ nhiều ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, diễn viên thể hiện không quá xuất sắc để bù đắp phần cốt truyện lỗi thời, tẻ nhạt. Cụ thể, dù được lồng ghép yếu tố tình cảm gia đình dễ lấy nước mắt người xem, phim thể hiện có phần gượng gạo và thiếu tự nhiên. 

 

Ngoài ra, phim còn thiếu tính sáng tạo trong khâu thiết kế. Những bộ chiến giáp, robot trong Minh nhật chiến ký có nhiều nét giống với nhiều trò chơi điện tử như Call of Duty, Halo,... Bên cạnh đó, việc tông màu phim có phần tối tăm cũng khiến trải nghiệm điện ảnh của người xem bị giảm sút rõ rệt. Dù kỹ xảo là điểm mạnh của tác phẩm, đôi lúc phim vẫn sa đà vào việc lạm dụng hiệu ứng. Nhiều trường đoạn vẫn còn nhiều lỗi kỹ xảo chưa thực sự chỉn chu, gây khó chịu cho phần đông khán giả.

Nhìn chung, Minh nhật chiến ký là phim giải trí ổn, phù hợp đối tượng người xem tìm kiếm tác phẩm thuần giải trí, cháy nổ mãn nhãn. Phim mở ra con đường mới, tạo nên bước ngoặt trong dòng phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoa ngữ. Với mức đầu tư lớn cùng tâm huyết nhiều năm, Minh nhật chiến ký hòa vốn khi thu về 112,2 triệu USD so với kinh phí 57 triệu USD.

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