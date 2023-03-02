Sau 2 năm kiện tụng, Angela Baby được tuyên 'trắng án' về tin bí mật cưới Cổ Thiên Lạc

Sao quốc tế 02/03/2023 07:15

Mới đây, nữ minh tinh Angela Baby được tòa tuyên thắng kiện trong vụ bị phóng viên có tên Chu Bì tung tin có quan hệ tình ái với Cổ Thiên Lạc.

Vào ngày 27/2, trang Sina đưa tin, Angela Baby nhận được phán quyết có lợi từ tòa án trong vụ bị phóng viên Chu Bì bôi nhọ danh dự sau 2 năm ròng rã kiện tụng.

Cụ thể, tòa án Bắc Kinh tuyên bố, Chu Bì phải bồi thường cho nữ diễn viên số tiền 10.000 NDT (1.400 USD) và xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, vào năm 2021, phóng viên Chu Bì gây chú ý khi đưa tin Angela Baby đã kết hôn với Cổ Thiên Lạc. Người này cho biết nữ diễn viên Cô phương bất tự thưởng tái hôn với đàn anh chỉ sau vài tháng ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai còn lén lút đi tuần trăng mật. Tin tức được Chu Bì tung ra vào thời điểm Angela Baby trở thành cổ đông chiến lược của công ty giải trí Cool Style do Cổ Thiên Lạc làm chủ. Nữ diễn viên và Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa công bố ly hôn.

Sau 2 năm kiện tụng, Angela Baby được tuyên 'trắng án' về tin bí mật cưới Cổ Thiên Lạc - Ảnh 1

 

Ngay sau khi tin đồn Angela Baby có quan hệ tình ái với Cổ Thiên Lạc "nổ ra" trên khắp cõi mạng, công ty quản lý nữ nghệ sĩ bày tỏ sự tức giận và cho biết sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ để ngăn chặn kẻ tung tin.

Phóng viên Chu Bì là nhân vật thường xuyên "gây bão" mạng xã hội với những tiết lộ được cho là bí mật trong làng giải trí. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chu Bì bị nghệ sĩ chỉ đích danh và vướng vào pháp luật như thế này. 

Sau 2 năm kiện tụng, Angela Baby được tuyên 'trắng án' về tin bí mật cưới Cổ Thiên Lạc - Ảnh 2

Angela Baby là minh tinh 8X nổi tiếng tại Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ gia nhập giới giải trí khi 14 tuổi, ban đầu là người mẫu ảnh và chuyển sang đóng phim năm 2007. Cô có hơn 100 triệu người theo dõi trên Weibo.

Hiện, sự nghiệp của Angela Baby gặp khó khăn. Cô bị nhiều nhãn hàng xa xỉ từ chối hợp tác, địa vị trong mảng phim ảnh bị xếp ngang hàng lứa đàn em kém tiếng. Nữ diễn viên vừa nhận tác phẩm mới mang tên Tương tư lệnh, đóng cặp với Tống Uy Long - đàn em kém 10 tuổi.

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