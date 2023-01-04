Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc là phim điện ảnh Hong Kong đạt doanh thu cao nhất 2022

Nền điện ảnh Hong Kong năm 2022 ghi nhận sự phục hồi ấn tượng khi hàng loạt bộ phim được đánh giá cao và gặt hái thành tích khủng, trong đó có Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, bộ phim Minh Nhật Chiến Ký do tài tử Cổ Thiên Lạc đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính đã thu về 81,78 triệu HKD tiền doanh thu, trở thành tác phẩm điện ảnh "cá kiếm" thành công nhất của xứ Cảng Thơm trong năm 2022. Thành tích này của Minh Nhật Chiến Ký đã vượt qua Cold War 2 (2016) với 66 triệu HKD.

Theo thống kê từ Hong Kong Box Office, doanh thu phòng vé tại Hong Kong đạt 1,1 tỷ HKD trong năm 2022. Tức là đã giảm 5,38% so với năm 2021 (1,2 tỷ HKD) và nếu so với năm 2019 (1,9 tỷ HKD) thì mức giảm lên đến 40,52%. Nguyên nhân của sự việc này là do các cụm rạp chiếu tại Hong Kong đã phải đóng cửa trong 104 ngày nên đã bỏ lỡ cơ hội vàng 2 đợt chiếu phim cao điểm vào dịp Tết âm lịch và Lễ tạ ơn.

Bên cạnh Minh Nhật Chiến Ký, bộ phim Table For Six cũng nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và đạt doanh thu 77,07 triệu HKD - đứng thứ hai trong năm và đồng thời là phim điện ảnh hài có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim điện ảnh xứ Cảng Thơm.

Danh sách 10 bộ phim điện ảnh Hong Kong có doanh thu cao nhất trong năm 2022: 1. Minh Nhật Chiến Ký: Doanh thu 81,78 triệu HKD 2. Table For Six: 77,07 triệu HKD 3. Mama's Affair: 40,98 triệu HKD 4. The Sparring Partner: 39,41 triệu HKD 5. Chilli Laugh Story: 32,62 triệu HKD 6. Detective VS. Sleuths: 16,22 triệu HKD 7. Hong Kong Family: 12,01 triệu HKD 8. Far Far Away: 10,66 triệu HKD 9. Sunshine of My Life: 3,8 triệu HKD 10. Life Must Go On: 3,64 triệu HKD

Ảnh: Internet

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