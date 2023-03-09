Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái Diệp Kha về ra mắt gia đình

Sao quốc tế 09/03/2023 16:30

Vào dịp nghỉ lễ vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã đưa người mẫu Diệp Kha về nhà ra mắt với gia đình của mình.

Trang QQ đưa tin, mới đây Huỳnh Hiểu Minh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh chụp cùng mẹ nhân ngày lễ 8/3. Nam diễn viên tặng hoa cho mẹ và bà của mình - hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái Diệp Kha về ra mắt gia đình - Ảnh 1

Thông qua những bức ảnh mà Huỳnh Hiểu Minh đăng tải, cư dân mạng đã chỉ ra chi tiết giống nhau với bức ảnh mà Diệp Kha đã đăng tải hồi Tết Nguyên Tiêu trước đó là một chiếc đĩa có hoa văn độc đáo và có vẻ rất đắt tiền. Qua điểm này, nhiều người tin rằng nữ người mẫu đã được "Huỳnh giáo chủ" đưa về ra mắt gia đình nhân dịp kỳ nghỉ trước đó.

Vì Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái về ra mắt gia đình trong một dịp lễ khá quan trọng, trang Sina cho rằng gia đình của nam diễn viên đã chấp thuận mối quan hệ của hai người. Trước đó, vào tháng 10/2022, có thông tin Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái về quê nhà Thanh Đảo để giới thiệu với gia đình nhưng không có bằng chứng cụ thể.

Sau loạt nghi ngờ, Diệp Kha đã ẩn đi bức ảnh được chụp trong Tế Nguyên Tiêu để tránh các ồn ào đi xa hơn.

Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái Diệp Kha về ra mắt gia đình - Ảnh 2

Theo 163, từ tháng 2/2022, cả hai liên tục bị dân mạng “soi” ra loạt “bằng chứng” hẹn hò. Bộ đôi từng đăng ảnh bánh hình gấu trúc có bối cảnh tương tự, nhiều lần check in ở địa điểm giống nhau. Thậm chí, tài tử họ Huỳnh cũng bị bắt gặp đang sang sửa lại nhà riêng, càng khiến dân tình tin anh và bạn gái đã dọn về một nhà. Dù vậy hai nhân vật chính vẫn chọn cách im lặng.

Trong khi đó, vợ cũ của anh - Angelababy vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian chăm nom con trai Tiểu Hải Miên. Người đẹp chia sẻ không đủ can đảm bước vào mối quan hệ mới sau đổ vỡ tình cảm.

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