Giàu sụ và sống xa hoa, Quách Phú Thành vẫn để chị gái chịu cảnh khổ cực, thiếu thốn đủ đường

Trang HK01 đưa tin, cuộc sống của "thiên vương Hong Kong" Quách Phú Thành và người chị ruột là Quách Phượng Quần hoàn toàn trái ngược nhau. Cô hiện đang ở tại một ngôi nhà xã hội với diện tích nhỏ hẹp, chất đầy rác và đồ lặt vặt.

Tuy nhiên sau khi căn nhà được dọn sạch thì Quách Phượng Quần lại hô hoán rằng bản thân đã bị mất 1 triệu HKD (gần 3 tỷ đồng). Người chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cho chị gái Quách Phú Thành sau đó đã lên tiếng khẳng định cô bị vu khống vì người phụ nữ kia không muốn thanh toán chi phí quét dọn.

Cơ quan chức năng Hong Kong mới đây đã yêu cầu Quách Phượng Quần dọn dẹp rác tại nhà sau khi có nhiều lời phản hồi tiêu cực từ phía cư dân xung quanh. Sau khi nhận được cảnh báo, cô đã thuê người tới để giúp mình dọn dẹp.

Chị gái sống khó khăn là thế, nhưng Quách Phú Thành lại đang cùng với gia đình của mình ở trong một căn biệt thự rộng 915 m2 tọa lạc trên đường Gia Viên, Hong Kong. Không gian trong nhà không khác gì một khách sạn 5 sao, khuôn viên phía ngoài thì có đầy đủ từ hồ bơi, sân bóng rổ và sân vườn rộng lớn.

Không những vậy, Quách Phú Thành còn từng chi tới 10.000 USD mỗi tháng để thuê một căn hộ ở cạnh nhà mình để cho cha mẹ vợ đến sống trong thời gian hai người đến chăm sóc con cháu.

Theo On, trong nhiều năm qua, Quách Phú Thành không giữ liên lạc với các anh chị em nên không rõ mối quan hệ của họ. Tuy vậy, anh được đánh giá là một người hiếu thảo khi từng mua một dinh thự lớn cho mẹ an dưỡng tuổi già trước khi bà qua đời.

Được biết, hiện tại Quách Phú Thành sở hữu khối tài sản lên đến 2 tỷ HKD (gần 6 nghìn tỷ đồng). Khối tài sản này vẫn không ngừng tăng lên khi anh vẫn liên tục hoạt động nghệ thuật, tổ chức concert, tham gia đóng phim và đắt show quảng cáo.