Lý Băng Băng bị công kích khi 'ghé tai' nói điều này với Huỳnh Hiểu Minh

Theo Sina, không ít khán giả đã tràn vào trang cá nhân của Lý Băng Băng để lại bình luận công kích, mắng chửi và miệt thị ngoại hình nữ diễn viên vào sáng nay. Tuy nhiên, trang tin giải trí hàng đầu Trung Quốc cho rằng vụ việc xoay quanh Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby và Lý Băng Băng đang bị đẩy đi quá xa. Thực tế, lời nói mang tính hơn thua của Lý Băng Băng chỉ là suy đoán từ blogger.

Tại đêm hội Weibo, Lý Băng Băng đã ngồi cạnh tài tử Thần điêu đại hiệp trong sự kiện. Tuy nhiên, sau chương trình, hình ảnh Lý Băng Băng cười nói với Huỳnh Hiểu Minh trong lúc Angela Baby và minh tinh khác trình diễn trên sân khấu gây chú ý. Theo phân tích khẩu hình miệng từ giới blogger giải trí, người đẹp Vua Kung Fu đã hỏi Huỳnh Hiểu Minh: "Cậu thấy tôi đẹp hay cô ấy đẹp?".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên quay sang trò chuyện với Huỳnh Hiểu Minh khi Angela Baby đã trình diễn xong, đang cùng nhóm nghệ sĩ là Đồng Lệ Á, Dương Mịch và Lưu Thi Thi nhận cúp lưu niệm. Vì vậy, không thể kết luận đối tượng nữ Lý Băng Băng nhắc đến là vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh.

Không chỉ thái độ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng bị soi, khoảnh khắc Angela Baby thì thầm nhỏ to với Dương Mịch, cùng biểu cảm kinh ngạc của ngôi sao Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa sau khi nghe xong, cũng gây bàn tán. Hình ảnh lên sóng vào đúng thời điểm Huỳnh Hiểu Minh đứng trên sân khấu phát biểu.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có 7 năm hôn nhân trước khi chia tay. Họ hoàn thành thủ tục ly hôn vào năm 2021 nhưng đến đầu năm 2022 mới công bố vì ràng buộc vấn đề hợp đồng với đối tác.

Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò với hotgirl Diệp Kha. Sau 10 tháng ly hôn, rộ lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái mới đang chung sống. Nam diễn viên họ Huỳnh thậm chí còn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ và lên kế hoạch gây dựng cuộc sống mới bên hot girl nóng bỏng.

Về phía Angela Baby, cô chia sẻ rằng không đủ can đảm bước vào mối quan hệ mới. Và hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân, chưa sẵn sàng mở lòng với ai khác.