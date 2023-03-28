Hơn 20 phim của Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành vì nguyên nhân này

Cư dân mạng xôn xao trước thông tin hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình của nam diễn viên Hong Kong Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình của nam diễn viên Hong Kong Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành sau khi Jiang Guangtao - người đã lồng tiếng cho các vai diễn của Lưu Khải Uy trong hơn một thập kỷ, bị cảnh sát bắt giữ. Cụ thể, Guangtao "đang bị điều tra do tranh chấp thương mại". Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Kinh đã xác nhận vào tháng 1 rằng việc bắt giữ Jiang Guangtao đã được phê chuẩn vào tháng 8 năm ngoái. Houlang work studio đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 17 tháng 3 nói rằng hai nhân viên của họ và nhà cung cấp bên ngoài Jiang Guangtao đã phạm tội nghiêm trọng và họ đã báo cảnh sát sau khi không đạt được thỏa thuận giải quyết. Thông báo cũng nói thêm rằng bộ ba bị nghi phạm tội hình sự và vụ việc hiện đang được cảnh sát xử lý.

Trước đó, Guangtao đã lồng tiếng cho gần 400 bộ phim, chương trình truyền hình và trò chơi điện tử, đồng thời là một trong những "diễn viên lồng tiếng hàng đầu" ở Trung Quốc.

Jiang Guangtao được cho là đã lồng tiếng cho Lưu Khải Uy trong hơn 20 bộ phim truyền hình từ năm 2007 đến năm 2016, bao gồm bộ phim hài năm 2010 Happy Mother-In-Law And Pretty Daughter-In-Law, bộ phim lãng mạn năm 2011 Sealed With A Kiss, và sử thi cổ trang năm 2012 Ru Yi, trong đó anh đóng cùng với vợ cũ Dương Mịch. Nếu bị kết tội, hàng trăm tác phẩm mà Jiang Guangtao đã tham gia không thể được phát hành hoặc lưu hành nữa vì chúng sẽ bị coi là không thể phát sóng và bị cấm phát sóng. Bên cạnh đó, bạn gái mới của Lưu Khải Uy - nữ diễn viên Trung Quốc Lý Hiểu Phong - bị đồn là đang mang thai hai tháng. Thông tin này khiến nhiều người ngạc nhiên vì cặp đôi chỉ mới xác nhận mối quan hệ vào tháng 10 năm ngoái. Với việc sắp có thêm một đứa con nữa, cô con gái 8 tuổi của Lưu Khải Uy - Dương Mịch, bé Tiểu Gạo Nếp, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi lớn. Mặc dù Lưu Khải Uy chưa đích thân trả lời những suy đoán, nhưng câu trả lời khó hiểu của cha anh là cựu diễn viên Lưu Đan khiến nhiều người tin rằng Lý Hiểu Phong thực sự đang mang thai và tiếng chuông đám cưới sẽ không còn quá xa nữa.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-20-phim-cua-luu-khai-uy-co-nguy-co-bi-cam-luu-hanh-vi-nguyen-nhan-nay-566407.html