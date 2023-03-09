'Vua hài' Châu Tinh Trì và màn bắt tay hợp tác với 'thiên vương' Châu Kiệt Luân

Sao quốc tế 09/03/2023 17:00

Sự kết hợp của Châu Tinh Trì và Châu Kiệt Luân được dự đoán sẽ là "cú nổ" lớn đối với làng giải trí Hoa ngữ.

Theo thông tin của Oriental Daily, mới đây Châu Tinh Trì đã đưa ra thông báo về việc hợp tác với Châu Kiệt Luân trong thời gian sắp tới. "Vua hài" còn chia sẻ bức ảnh đang thưởng thức album Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất của nam ca sĩ người Đài Loan.

Ngay sau thông báo này, Châu Kiệt Luân cũng đã tương tác với Châu Tinh Trì trên mạng xã hội. Anh cho biết hiện đang ở Pháp nhưng sẽ sớm về Hong Kong để thảo luận về lần hợp tác này với Tinh gia.

'Vua hài' Châu Tinh Trì và màn bắt tay hợp tác với 'thiên vương' Châu Kiệt Luân - Ảnh 1

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Châu Tinh Trì và Châu Kiệt Luân đều chưa tiết lộ điều gì về màn hợp tác này. Tuy vậy, đây nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được nhiều cư dân mạng bàn tán xôn xao, đa số tỏ ra vô cùng thích thú và trông đợi.

Cách đây không lâu, sau nhiều năm sống bình dị và tránh xa mạng hội, Châu Tinh Trì cũng phá lệ và có cho mình tài khoản đầu tiên. Bên cạnh đó, ông cũng dành nhiều thời gian để phát triển web trên nền tảng blockchain và tìm cộng sự cho mình. Cuối tháng 10/2022, nam tài tử cũng bị bắt gặp sang Việt Nam với mục đích du lịch, đồng thời gặp gỡ một số nhà làm phim.

'Vua hài' Châu Tinh Trì và màn bắt tay hợp tác với 'thiên vương' Châu Kiệt Luân - Ảnh 2

Châu Tinh Trì lớn lên trong khu ổ chuột ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1981, ban đầu đóng các vai vô danh, chỉ xuất hiện vài giây trên phim. Năm 1989, sự nghiệp của Châu Tinh Trì sang trang với vai chính trong Cái thế hào hiệp. Thập niên 1990, Châu Tinh Trì đóng chính trong loạt phim điện ảnh hài, gây tiếng vang ở châu Á, như Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương...

Sau Siêu khuyển thần thông (2008), Châu Tinh Trì ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn, nhà sản xuất. Theo HK01, ba năm qua, Châu Tinh Trì hoàn thành ít nhất ba kịch bản phim, gồm Thái Cực, Tuyệt đỉnh kungfu 2 và một kịch bản về cuộc sống hiện đại.

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