Khá kín tiếng trong đời tư, cuộc sống của Châu Tinh Trì sau khi mở tài khoản xã hội như thế nào?

"Vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì đã mở tài khoản mạng xã hội Instagram và có nhiều tương tác với người hâm mộ.

Thời gian gần đây, "Vua hài Hong Kong" đã mở tài khoản mạng xã hội Instagram và có nhiều tương tác với người hâm mộ. Cụ thể, vào tháng 12/2022, Châu Tinh Trì gây chú ý khi đăng clip lướt sóng ở tuổi 60 lên trang cá nhân, thu hút hơn 150.000 nghìn lượt xem. Trong clip, Tinh Gia mặc đồ bộ lướt sóng màu đen bó sát để lộ thân hình khỏe khoắn. Tài tử thể hiện tài chơi lướt sóng trên biển cực điêu luyện, dẻo dai.

Ngoài đoạn clip, Châu Tinh Trì còn đính kèm dòng chú thích "Làm thế nào để nhảy cao hơn chút nữa, xin tư vấn". Ngay lập tức, Angela Baby liền có bình luận chia sẻ kỹ thuật bật nhảy cao hơn cho Tinh Gia. Cô cũng khiêm tốn cho biết trình độ còn hạn chế, cần khoảng 2 năm luyện tập để hoàn thiện kỹ năng mới dám chỉ dạy lại cho đàn anh.

Angela Baby và Châu Tinh Trì có niềm đam mê lớn với lướt sóng. Trong đó người đẹp sinh năm 1989 là dân chơi chuyên nghiệp, có khả năng lướt sóng thành thạo. Cô đạt đến trình độ thoải mái bỏ hai tay và nhún nhảy trên mặt ván.

Châu Tinh Trì hiện dành thời gian phát triển trang web trên nền tảng blockchain. Những tháng cuối năm 2022, ông ráo riết tuyển cộng sự. Để phục vụ công việc, Tinh Gia cũng phá lệ lập tài khoản mạng xã hội. Thời gian qua, nhiều diễn viên như Thái Tư Bối, Khương Đào cũng trực tiếp ứng cử, mong muốn được hợp tác với Châu Tinh Trì trong dự án điện ảnh do ông sản xuất.

Châu Tinh Trì có sự nghiệp rực rỡ, tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới và sở hữu khối tài sản 300 triệu USD. Tuy nhiên, ông là người tiết kiệm, sống giản dị và kín tiếng. Đạo diễn Vua hài kịch chỉ xuất hiện trước truyền thông và công chúng khi có tác phẩm cần quảng bá. Cuối tháng 10/2022, Châu Tinh Trì đến TP.HCM du lịch, gặp gỡ một số nghệ sĩ và nhà làm phim Việt Nam.

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