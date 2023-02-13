Tình bạn hơn 4 thập kỷ của Châu Tinh Trì và Lương Triều Vỹ

Đầu tháng 2/2023, phim ngắn về sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ đã được đăng tải trên nền tảng Douyin (TikTok bản Trung). Bộ phim gồm 6 tập, được đạo diễn bởi Ông Tử Quang và chủ yếu ghi hình tại Nhật Bản - vùng đất yêu thích của tài tử họ Lương.

Trong tập mới nhất của series này, Lương Triều Vỹ đã nhắc đến Châu Tinh Trì - người bạn thân trong suốt hơn 40 năm của mình. Nam tài tử chia sẻ đã anh không còn nhớ tình bạn này bắt đầu từ khi nào hay cả hai thân thiết từ bao lâu nữa.

Thời điểm hơn 40 năm về trước, khi cả hai chỉ là những gã trai nghèo, Châu Tinh Trì đã không ngớt lời "dụ dỗ" Lương Triều Vỹ đi đóng phim vì "đóng phim rất thú vị, lớp đào tạo diễn xuất của TVB rất hay". Nghe lời bạn, Lương Triều Vỹ khi này từ bỏ công việc bán đồ gia dụng với mức lương ổn định mà ghi danh vào lớp dạy diễn xuất của nhà đài lớn nhất Hong Kong.

Vì con trai bỏ việc để theo đuổi nghiệp diễn, mẹ Lương Triều Vỹ đã cho rằng Châu Tinh Trì là một người bạn xấu, phá hỏng tương lai của anh. Đồng thời, thông qua phim ngắn này, Lương Triều Vỹ cũng phủ nhận tin đồn anh và Châu Tinh Trì có hiềm khích.

"Châu Tinh Trì là người bạn xấu nhất cũng là người bạn tốt nhất của tôi." - Lương Triều Vỹ tâm sự.

Lương Triều Vỹ trao giải Phim hay nhất ở Kim Tượng Hong Kong 2005 cho 'Tuyệt đỉnh Kungfu' của Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

Dù chưa từng hợp tác trong bất kỳ dự án điện ảnh nào trước đây, nhưng Châu Tinh Trì từng rủ Lương Triều Vỹ đóng chung một phim ngắn. Trong phim Tinh gia vào vai người tốt còn Lương Triều Vỹ vào vai phản diện bị Châu Tinh Trì tiêu diệt. Sau này khi anh hỏi Châu Tinh Trì về bộ phim thì nhận về câu trả lời "không biết". Lương Triều Vỹ cho rằng ông bạn của mình đã giấu nhẹm bộ phim đi để "làm của riêng".

Điều khiến khán giả cảm thấy thích trong đoạn phim này đó chính là Lương Triều Vỹ gọi Châu Tinh Trì bằng tên thân mật như thời thiếu niên, khác hẳn với cách truyền thông gọi "Vua Hài kịch" là Tinh gia. Một bình luận có gần 6.000 lượt yêu thích viết: "Triều Vỹ gọi Châu Tinh Trì là bạn tốt trong khi nhiều ngôi sao khác chỉ nói xấu về Châu Tinh Trì. Cảm động khi nghe anh ấy gọi bạn bằng tên thời niên thiếu".