Không phải Lưu Gia Linh, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất sự nghiệp của Lương Triều Vỹ

Trong tập 3 của bộ phim, Lương Triều Vỹ dành toàn bộ thời lượng để kể về người phụ nữ quan trọng nhất sự nghiệp của mình là Lâm Lệ Trân - cựu giám chế của TVB . Nam diễn viên nói: "Nếu không có bà Lâm Lệ Trân, tôi không có ngày hôm nay".

Đầu tháng 2/2023, phim ngắn về sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ đã được đăng tải trên nền tảng Douyin (TikTok bản Trung). Bộ phim gồm 6 tập, được đạo diễn bởi Ông Tử Quang và chủ yếu ghi hình tại Nhật Bản - vùng đất yêu thích của tài tử họ Lương.

Trong những năm đầu của thập niên 1980, Lương Triều Vỹ không được đánh giá cao trong lớp học diễn xuất của TVB. Tuy nhiên, Lâm Lệ Trân đã nhìn ra được tìm năng của anh khi đó, bà tạo cơ hội cho anh làm MC các chương trình thiếu nhi và giới thiệu cho các đạo diễn phim dù chỉ nhận lại lời nhận xét: "Cái miệng, cái mặt như khúc gỗ".

Lương Triều Vỹ luôn được Lâm Lệ Trân đánh giá cao dù trầm mặc và ít nói, bà đánh giá nam diễn viên có một đôi mắt "hiếu kỳ và thành thật". Lâm Lệ Trân cũng nhận ra Lương Triều Vỹ luôn có thái độ tích cực trên trường quay. Dù là hôm ấy không có cảnh quay của mình thì nam diễn viên vẫn có mặt để xem mọi người làm việc.

Mỗi khi có bất kỳ khúc mắc gì, Lương Triều Vỹ luôn tâm sự cùng với Lâm Lệ Trân. Anh cho biết, bà vừa là cấp trên, vừa là ân nhân, vừa là cô giáo và vừa là mẹ của mình.

Là một người đa cảm, Lương Triều Vỹ nhiều lần cảm thấy buồn và khóc trước các khó khăn cuộc sống, mỗi lần như vậy anh đều vào phòng làm việc của Lâm Lệ Trân khóc dù cho bà có ở đó hay không. Vì vậy, Lâm Lệ Trân đã dặn thư ký của mình rằng mỗi khi Lương Triều Vỹ đến dù bà đang ở đâu cũng phải gọi về để nam tài tử có người để tâm sự cùng.

Lâm Lệ Trân cho biết bà luôn lo lắng cho Lương Triều Vỹ như một đứa con trai của mình, nhất là vào thời điểm đó anh đang bị trầm cảm nhẹ. Bà chia sẻ: "Triều Vỹ như con trai của tôi, tôi không phải người mang cậu ấy đến thế giới này, nhưng tôi đặt cậu ấy trong tim".

Đến thời điểm hiện tại, Lâm Lệ Trân và Lương Triều Vỹ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tâm sự cùng nhau. Mỗi khi đạt được thành tựu trong sự nghiệp, nam tài tử luôn tìm đến "mẹ nuôi" để chia sẻ.