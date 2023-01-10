Nữ người mẫu xứ Đài bị chỉ trích vì bình luận kém duyên vào bài đăng của Châu Tinh Trì

Người mẫu trẻ Lâm Nghệ Trinh hiện đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội xứ Trung sau đề nghị gửi tặng đồ lót cho "vua hài kịch" Châu Tinh Trì.

Trang HK01 đưa tin, thời gian gần đây, Châu Tinh Trì đã bắt đầu tham gia vào các mạng xã hội trực tuyến. Ông gây chú ý đặc biệt khi hoạt động sôi nổi trên các nền tảng này.

Mới đây, nhân dịp năm mới, Châu Tinh Trì đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết kêu gọi mọi người hãy để lại lời ước nguyện dưới phần bình luận. Nhiều nghệ sĩ khác đều gửi lời chúc năm mới hoặc bày tỏ sự hợp tác với Tinh gia, mong muốn ông sớm trở lại đóng phim. Tuy nhiên, nữ người mẫu nội y Lâm Nghệ Trinh đã tranh thủ cơ hội để quảng bá cho sản phẩm đồ lót mà bản thân đang làm đại diện.

Cụ thể, dưới bài đăng của Châu Tinh Trì, Lâm Nghệ Trinh đã viết rằng cô muốn tặng nội y cho Tinh gia. Đối diện với đề nghị "đặc biệt" này, Châu Tinh Trì bày tỏ sự ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý chấp nhận.

Việc làm của Lâm Nghệ Trinh sau đó nhanh chóng gây ra ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú với màn tương tác thoải mái của cô và Châu Tinh Trì. Dẫu vậy, cũng không ít ý kiến cho rằng nữ người mẫu này đã có hành động khá kém duyên, thậm chí là thô lỗ khi muốn lợi dụng danh tiếng của "vua hài kịch" để nổi tiếng.

Sinh năm 1994, Lâm Nghệ Trinh là thành viên của đội cổ vũ Rakuten Girls và nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa. Trang Instagram cá nhân của cô hiện có hơn 700.000 người theo dõi. Người đẹp cũng có nhiều nghề tay trái là streamer, người mẫu ảnh,...

Châu Tinh Trì đang lên kế hoạch tái xuất màn ảnh? Đã nhiều năm kể từ khi Châu Tinh Trì chính thức nói lời chia tay với nghiệp diễn xuất, để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, mới đây chính ông đã lên tiếng xác nhận sẽ cân nhắc chuyện quay lại đóng phim.

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