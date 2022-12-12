Mối nhân duyên của 'Mỹ nhân gợi cảm nhất màn ảnh' với Vương Tinh và Châu Tinh Trì

Khâu Thục Trinh sinh ngày 16/5/1968 và bắt đầu gia nhập giới giải trí năm 19 tuổi. Năm 1987, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Với lợi thế nhan sắc và vóc dáng quyến rũ, Khâu Thục Trinh được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất cho chiếc vương miện. Tuy nhiên, người đẹp bị một thí sinh khác tố đã đụng chạm dao kéo phần cằm. Dù một mực thanh minh nhưng Khâu Thục Trinh vẫn rút khỏi cuộc thi dưới sức ép của dư luận. Sau đó, người đẹp ký hợp đồng với đài TVB và bắt đầu những hoạt động giải trí.

Những năm 80-90 của thế kỷ trước, nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nổi lên nhờ nhiểu tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Trong số đó, cái tên Khâu Thục Trinh được đánh giá là một trong những mỹ nhân đắt giá nhất màn ảnh Hương Cảng.

Người đẹp họ Khâu được hẳn hai "ông lớn" trong ngành giải trí nâng đỡ là đạo diễn Vương Tinh và Châu Tinh Trì. Thời gian đầu, Khâu Thục Trinh đi theo hình tượng "Ngọc nữ". Cô được nhận vào những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh như phim tội phạm "Lee Rock" và phim hài cổ trang của Châu Tinh Trì "Royal Tramp". Tuy nhiên sau đó, nhiều gương mặt xinh đẹp mới như Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà nhanh chóng nổi lên và tên tuổi của Khâu Thục Trinh không còn vững chắc.

Sau đó, đạo diễn Vương Tinh đã giúp người đẹp định hướng hình tượng mới. Theo đó, hình ảnh gợi cảm, quyến rũ là thứ được "ông trùm 18+" lựa chọn. Với nhan sắc cực phẩm và vóc dáng nóng bỏng, hình ảnh mới của Khâu Thục Trinh nhận được nhiều lời khen. Cô nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của màn ảnh Hong Kong sau một số tác phẩm "Thần bài 2", "Thợ săn thành phố"...

Năm 1992, Khâu Thục Trinh gây chú ý sau khi xuất hiện trên tấm áp phích quảng cáo cho phim "Nude Killer - Sát thủ lõa thể". Người đẹp khỏa thân hoàn toàn và quấn quanh cơ thể bằng dải băng đạn. Trong vài tấm poster khác, Khâu Thục Trinh còn tương tác gợi tình với bạn diễn nữ. Dù đảm nhận nhiều vai diễn có nội dung nhạy cảm nhưng nữ diễn viên họ Khâu khéo léo lựa chọn những phân cảnh táo bạo vừa đủ. Người đẹp không khoe da thịt quá đà mà tập trung vào việc biểu lộ thần thái diễn xuất.

Các bộ phim có sự tham gia của cô là những bộ phim hành động giật gân, xen lẫn những tình tiết hài hước và một chút gợi cảm đã thu hút khán giả. Do đó, Khâu Thục Trinh một lần nữa quay lại vị trí hàng đầu showbiz. Cô được xem như một biểu tượng gợi cảm không thể thay thế của xứ Hương Cảng.

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Khâu Thục Trinh bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân Thẩm Gia Vĩ đồng thời rút khỏi giới giải trí. Trong bản ghi âm gửi tới báo chí trước khi lên xe hoa, người đẹp Hong Kong cho biết, cô mong muốn trở thành một người vợ tốt và có trách nhiệm nhất.

Hiện tại, Khâu Thục Trinh đã 54 tuổi và có cuộc sống viên mãn cùng chồng và 3 con gái. Một số hãng truyền thông đưa tin bà xã chủ tịch tập đoàn thời trang I.T đang nắm giữ khối tài sản 300 triệu USD (tức khoảng 7 nghìn tỉ đồng).