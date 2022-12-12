Mối nhân duyên của 'Mỹ nhân gợi cảm nhất màn ảnh' với Vương Tinh và Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 12/12/2022 21:45

Người đẹp họ Khâu được hẳn hai "ông lớn" trong ngành giải trí nâng đỡ là đạo diễn Vương Tinh và Châu Tinh Trì.

Những năm 80-90 của thế kỷ trước, nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nổi lên nhờ nhiểu tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Trong số đó, cái tên Khâu Thục Trinh được đánh giá là một trong những mỹ nhân đắt giá nhất màn ảnh Hương Cảng.

Khâu Thục Trinh sinh ngày 16/5/1968 và bắt đầu gia nhập giới giải trí năm 19 tuổi. Năm 1987, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Với lợi thế nhan sắc và vóc dáng quyến rũ, Khâu Thục Trinh được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất cho chiếc vương miện. Tuy nhiên, người đẹp bị một thí sinh khác tố đã đụng chạm dao kéo phần cằm. Dù một mực thanh minh nhưng Khâu Thục Trinh vẫn rút khỏi cuộc thi dưới sức ép của dư luận. Sau đó, người đẹp ký hợp đồng với đài TVB và bắt đầu những hoạt động giải trí.

 

Mối nhân duyên của 'Mỹ nhân gợi cảm nhất màn ảnh' với Vương Tinh và Châu Tinh Trì - Ảnh 1Mối nhân duyên của 'Mỹ nhân gợi cảm nhất màn ảnh' với Vương Tinh và Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Người đẹp họ Khâu được hẳn hai "ông lớn" trong ngành giải trí nâng đỡ là đạo diễn Vương Tinh và Châu Tinh Trì. Thời gian đầu, Khâu Thục Trinh đi theo hình tượng "Ngọc nữ". Cô được nhận vào những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh như phim tội phạm "Lee Rock" và phim hài cổ trang của Châu Tinh Trì "Royal Tramp". Tuy nhiên sau đó, nhiều gương mặt xinh đẹp mới như Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà nhanh chóng nổi lên và tên tuổi của Khâu Thục Trinh không còn vững chắc.

Sau đó, đạo diễn Vương Tinh đã giúp người đẹp định hướng hình tượng mới. Theo đó, hình ảnh gợi cảm, quyến rũ là thứ được "ông trùm 18+" lựa chọn. Với nhan sắc cực phẩm và vóc dáng nóng bỏng, hình ảnh mới của Khâu Thục Trinh nhận được nhiều lời khen. Cô nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của màn ảnh Hong Kong sau một số tác phẩm "Thần bài 2", "Thợ săn thành phố"...

Năm 1992, Khâu Thục Trinh gây chú ý sau khi xuất hiện trên tấm áp phích quảng cáo cho phim "Nude Killer - Sát thủ lõa thể". Người đẹp khỏa thân hoàn toàn và quấn quanh cơ thể bằng dải băng đạn. Trong vài tấm poster khác, Khâu Thục Trinh còn tương tác gợi tình với bạn diễn nữ. Dù đảm nhận nhiều vai diễn có nội dung nhạy cảm nhưng nữ diễn viên họ Khâu khéo léo lựa chọn những phân cảnh táo bạo vừa đủ. Người đẹp không khoe da thịt quá đà mà tập trung vào việc biểu lộ thần thái diễn xuất. 

Các bộ phim có sự tham gia của cô là những bộ phim hành động giật gân, xen lẫn những tình tiết hài hước và một chút gợi cảm đã thu hút khán giả. Do đó, Khâu Thục Trinh một lần nữa quay lại vị trí hàng đầu showbiz. Cô được xem như một biểu tượng gợi cảm không thể thay thế của xứ Hương Cảng.

Mối nhân duyên của 'Mỹ nhân gợi cảm nhất màn ảnh' với Vương Tinh và Châu Tinh Trì - Ảnh 3

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Khâu Thục Trinh bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân Thẩm Gia Vĩ đồng thời rút khỏi giới giải trí. Trong bản ghi âm gửi tới báo chí trước khi lên xe hoa, người đẹp Hong Kong cho biết, cô mong muốn trở thành một người vợ tốt và có trách nhiệm nhất.  

Hiện tại, Khâu Thục Trinh đã 54 tuổi và có cuộc sống viên mãn cùng chồng và 3 con gái. Một số hãng truyền thông đưa tin bà xã chủ tịch tập đoàn thời trang I.T đang nắm giữ khối tài sản 300 triệu USD (tức khoảng 7 nghìn tỉ đồng).  

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh?

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh?

Theo truyền thông Hoa ngữ, việc lên sóng vào cuối năm nay được xem là "lối thoát" cho "Ngọc cốt dao" bởi vì hiện chưa có nhiều tác phẩm đáng chú ý ngoài "Gió thổi bán hạ".

Xem thêm
Từ khóa:   Khâu Thục Trinh diễn viên Khâu Thục Trinh sao hoa ngữ sao châu á Châu Tinh Trì

TIN LIÊN QUAN

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh?

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh?

Choáng ngợp trước nhan sắc của 'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' ở tuổi 54

Choáng ngợp trước nhan sắc của 'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' ở tuổi 54

Trần Kiều Ân lên tiếng trước tin đồn bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu

Trần Kiều Ân lên tiếng trước tin đồn bị hắt hủi, không được nhà chồng chấp thuận làm con dâu

Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc'

Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc'

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng nghi vấn sống chung, dân tình tranh cãi 'bằng chứng rõ ràng mà vẫn còn chối'

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng nghi vấn sống chung, dân tình tranh cãi 'bằng chứng rõ ràng mà vẫn còn chối'

Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu'

Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu'

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 15 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu