Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng nghi vấn sống chung, dân tình tranh cãi 'bằng chứng rõ ràng mà vẫn còn chối'

Sao quốc tế 11/12/2022 23:26

Mới đây, cư dân mạng "soi" được các chi tiết nội thất trong căn bếp của người mẫu Diệp Kha rất giống với ảnh chụp nhà tân hôn trước đây của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Điều này làm nảy sinh nghi vấn hai nghệ sĩ đang sống chung với nhau.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh hiện đang được cho là sống chung với người đẹp Diệp Kha. Cụ thể, cư dân mạng xứ Trung đã phát hiện khi Diệp Kha chia sẻ cuộc sống ở nhà của mình với người hâm mộ. Khán giả vô tình phát hiện các chi tiết nội thất trong căn bếp của nữ người mẫu rất giống với ảnh chụp nhà tân hôn trước đây của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

Ngay lập tức, nhiều người nghi vấn cặp đôi đang sống chung với nhau trong căn hộ của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy vậy, Diệp Kha lảng tránh những câu hỏi có liên quan tới vấn đề này. 

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng nghi vấn sống chung, dân tình tranh cãi 'bằng chứng rõ ràng mà vẫn còn chối' - Ảnh 1

Theo QQ, mối quan hệ tình cảm giữa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh tốt đẹp. Hai người có sự đồng cảm vì từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Nam diễn viên yêu chiều bạn gái. Diệp Kha nhiều lần chia sẻ được tặng các món quà đắt tiền, tổ chức sinh nhật hoành tráng trên trang cá nhân. Gần đây, cô bị phát hiện xăm lên tay chữ M để bày tỏ tình cảm với bạn trai nổi tiếng.

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh qua lại từ giữa tháng 2. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò nhưng không công khai tình cảm. Gần đây nhất, nam diễn viên cùng bạn gái mới xem triển lãm tranh. Anh còn bị khán giả bắt gặp đi leo núi với người đẹp. Hồi tháng 10, khi Huỳnh Hiểu Minh về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian, nam diễn viên cũng đưa Diệp Kha về cùng.

Đầu tháng 11, Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện cho tu sửa lại căn biệt thự 5 tầng từng chung sống với Angela Baby tại Thượng Hải. Vì vậy, truyền thông cho rằng tài tử Thần điêu đại hiệp đã lên kế hoạch gắn bó lâu dài với Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng nghi vấn sống chung, dân tình tranh cãi 'bằng chứng rõ ràng mà vẫn còn chối' - Ảnh 2

Diệp Kha từng được biết đến là hoa khôi của trường Đại học Thẩm Quyến đồng thời là hot girl khá nổi tiếng trên mạng. Năm 2010, cô tham gia cuộc tuyển chọn hoa khôi streamer của Đài truyền hình Hồ Nam và vào top 50 sau đó hoạt động với vai trò người mẫu, dẫn chương trình.

Diệp Kha sở hữu một số cửa hàng quần áo và thường xuất hiện trên sóng livestream để quảng bá các sản phẩm của mình. Cô nàng sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ sắc vóc quyến rũ và vẻ ngoài ưa nhìn. Tuy hoạt động sôi nổi trên mạng nhưng cô nàng khá kín tiếng về đời tư và hầu như không đăng tải thông tin về gia đình. Nhiều tin đồn cho rằng cô nàng đã ly hôn và đang nuôi 2 con, chồng cũ của cô là một doanh nhân khá có tiếng.

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