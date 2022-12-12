Choáng ngợp trước nhan sắc của 'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' ở tuổi 54

Sao quốc tế 12/12/2022 17:35

Mới đây, Tiêu Tường gây chú ý khi tung bộ ảnh lịch từ thiện năm 2023 để gây quỹ thiện nguyện.

Mới đây, Tiêu Tường tung bộ ảnh lịch từ thiện năm 2023. Đây là hoạt động thường niên của người đẹp xứ Đài để gây quỹ thiện nguyện. Trong 27 năm thực hiện việc này, cô đã quyên góp được 35 triệu TWD (1,14 triệu USD) cho tổ chức phúc lợi cộng đồng.

Trong bộ ảnh lịch, nữ diễn viên thực hiện động tác yoga có độ khó cao. Ở tuổi 54, cô được khen vẫn giữ sự trẻ trung, vóc dáng cân đối và dẻo dai. Ngoài ra, Tiêu Tường còn thể hiện kỹ năng viết thư pháp của bản thân. Nữ diễn viên cũng chia sẻ đầu năm nay cô bị thương ở vai và phải phẫu thuật. May mắn, nữ nghệ sĩ chỉ cần nghỉ ngơi trong hơn 2 tháng đã phục hồi chấn thương, sớm quay lại với công việc.

 

Để giữ dáng suốt 10 năm qua, "biểu tượng nhan sắc xứ Đài" tập yoga đều đặn. Kể cả khi gặp chấn thương vai, nữ diễn viên vẫn luyện tập. Cô yêu cầu giáo viên điều chỉnh bài tập cho phù hợp với tình hình sức khỏe.

Hiện tại, Tiêu Tường không đóng phim mà chỉ thi thoảng tham gia các sự kiện thương mại, chụp ảnh quảng cáo. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc cho cha già, theo đuổi sở thích cá nhân như thư pháp, viết sách, chép kinh và hội họa.

Tiêu Tường hoạt động trong làng giải trí 30 năm và từng là ngôi sao hàng đầu tại Đài Loan. Cô từng đóng nhiều bộ phim bi tình của nữ sĩ Quỳnh Dao. Một số tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Tiêu Tường có thể kể đến Tiểu lý phi đao, Bên nhau nơi chân trời, Giấc mộng sau rèm…

Những năm 1980-1990, Tiêu Tường được xưng tụng là "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan", "Biểu tượng sắc đẹp Đài Loan". Thời trẻ, nhan sắc Tiêu Tường từng được nhà văn Kim Dung tán thưởng: "Tôi đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút của mình qua nhiều tác phẩm. Ấy thế mà ở ngoài đời thực, nhan sắc Tiêu Tường vẫn đánh bại trí tưởng tượng của tôi". Tuy nhiên, nữ diễn viên lại can thiệp dao kéo để níu giữ tuổi thanh xuân. Cô từng bị ví là "thảm họa thẩm mỹ" khi chỉnh sửa quá đà khiến gương mặt mất cân đối và cứng đơ như tượng sáp. Những năm gần đây, "Đệ nhất mỹ nữ Đài Loan" dần lấy lại được sự tự nhiên trên gương mặt.

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