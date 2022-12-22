Phim mới của Thích Tiểu Long bị chê vì bắt chước Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 22/12/2022 00:33

Dự án Đào Học Thần Thám của Thích Tiểu Long đã bị khán giả nhận xét là đưa quá nhiều chi tiết phim của Châu Tinh Trì vào làm mất đi chất riêng của tác phẩm.

Bộ phim Đào Học Thần Thám do Thích Tiểu Long đóng chính và đạo diễn đã chính thức phát hành online từ ngày 15/12 vừa qua. Phim có nội dung kể về vị cảnh sát tên Trần Hồ làm việc tại Thượng Hải và đang trong quá trình giải quyết vụ án mạng với nạn nhân là học sinh cấp 3. Để tìm ra các manh mối phá án, Trần Hổ đành chấp nhận giả dạng làm học sinh và trải qua môi trường học đường một lần nữa.

Phim mới của Thích Tiểu Long bị chê vì bắt chước Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Trang EBS News nhận xét, Đào Học Thần Thám có nội dung khá tương đồng với Trường Học Uy Long - series phim đình đám của Châu Tinh Trì trong những năm 1990. Trong loạt phim này, Tinh gia cũng là một cảnh sát trà trộn vào học đường để điều tra và phá án.

Khán giả sau khi xem xong Đào Học Thần Thám thì cho rằng phim có nhiều tình tiết của các tác phẩm Hong Kong khác như Tuyệt đỉnh kungfu, Kế hoạch A, Diệp Vấn, Bản sắc anh hùng 2... Trên nền tảng Douban, tác phẩm này bị nhiều người nhận xét tiêu cực cũng vì lý do này. Họ đồng tình với việc Thích Tiểu Long lồng ghép các chi tiết phim xưa vào tác phẩm của mình để "đánh thức hoài niệm" của công chúng, tuy nhiên việc lạm dụng quá đà điều này lại khiến cho phim của anh mất đi nét sáng tạo riêng.

Phim mới của Thích Tiểu Long bị chê vì bắt chước Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Đào Học Thần Thám cũng nhận về không ít lời khen, trong đó đa số là về khả năng diễn xuất và đạo diễn của Thích Tiểu Long. Ngoài ra, khán giả cũng vô cùng thích thú khi xem được màn tái hợp của Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn - bạn diễn một thời của anh trong các phim như Tân Ô Long viện, Thiếu Lâm tiểu tử, Rồng Trung Quốc...

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