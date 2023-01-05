Châu Tinh Trì đang lên kế hoạch tái xuất màn ảnh?

Sao quốc tế 05/01/2023 17:25

Đã nhiều năm kể từ khi Châu Tinh Trì chính thức nói lời chia tay với nghiệp diễn xuất, để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, mới đây chính ông đã lên tiếng xác nhận sẽ cân nhắc chuyện quay lại đóng phim.

Trang HK01 đưa tin, mới đây nam diễn viên Trần Hán Điển đã viết trên trang cá nhân của mình một bài đăng có nội dung bày tỏ mong muốn "vua hài kịch" sẽ trở lại diễn xuất. Bất ngờ, chính Châu Tinh Trì đã trực tiếp trả lời dưới bài viết này, ông cho biết sẽ suy nghĩ về việc tái xuất màn ảnh. Vậy là khán giả vẫn có thể hy vọng được thấy Tinh gia dưới vai trò một diễn viên trong tương lai sắp tới.

Châu Tinh Trì đang lên kế hoạch tái xuất màn ảnh? - Ảnh 1

Trước đó, Trưởng Hội làm phim Hong Kong và cũng là bạn thân của đạo diễn Vua hài kịch - Điều Khải Văn - trả lời phỏng vấn rằng đam mê diễn xuất của Tinh gia vẫn rực cháy như ngày nào. Tuy vậy, để một lần nữa nhìn thấy ông tái xuất màn ảnh thì phải đợi thêm ít nhất từ 2 đến 3 năm nữa. Ông cũng tiết lộ, Châu Tinh Trì sẽ quay lại nghiệp diễn trước năm 65 tuổi.

"Châu Tinh Trì thích diễn xuất nhưng anh ấy phải thoát khỏi các vai diễn trước đây. Anh ấy muốn rũ bỏ, muốn bản thân không còn liên quan đến bất kỳ vai diễn nào trong quá khứ để tạo ra kinh điển mới." - Điều Khải Văn nói.

Châu Tinh Trì đang lên kế hoạch tái xuất màn ảnh? - Ảnh 2

Lần cuối khán giả thấy Châu Tinh Trì dưới vai trò một diễn viên là trong bộ phim Trương Giang 7 (2008) và cũng từ năm này ông chuyển hẳn sang vị trí đạo diễn, nhà sản xuất. Về lý do cho quyết định có nhiều tiếc nuối này, Châu Tinh Trì tâm sự ông cảm thấy chán khi các vai diễn của mình có nhiều nét tương đồng, giống như đang diễn một vai nhiều lần vậy.

Cách đây không lâu, sau nhiều năm sống bình dị và tránh xa mạng hội, Châu Tinh Trì cũng phá lệ và có cho mình tài khoản đầu tiên. Bên cạnh đó, ông cũng dành nhiều thời gian để phát triển web trên nền tảng blockchain và tìm cộng sự cho mình. Cuối tháng 10/2022, nam tài tử cũng bị bắt gặp sang Việt Nam với mục đích du lịch, đồng thời gặp gỡ một số nhà làm phim.

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi?

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Điền Khải Văn - người từng có nhiều năm làm việc với Châu Tinh Trì - được cho là hiểu rất rõ về con người và tính cách của Châu Tinh Trì.

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