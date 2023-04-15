Chục năm trôi qua, Châu Tinh Trì luôn đau đáu về hình bóng của nữ diễn viên bạc mệnh này

Mới đây, Châu Tinh Trì đã có những chia sẻ về "tình đầu" của mình - nữ diễn viên La Huệ Quyên.

Trang HK01 đưa tin, Châu Tinh Trì tiếp tục giải đáp thắc mắc người hâm mộ gửi đến cho ông thông qua mạng xã hội. Câu hỏi lần này ông lựa chọn là về nữ diễn viên La Huệ Quyên. Khi được khán giả hỏi có thương nhớ La Huệ Quyên không?, Châu Tinh Trì cho biết bản thân luôn mãi nhớ về nữ diễn viên này. Đây là lần hiếm hoi đạo diễn Vua hài kịch công khai nhắc đến bạn gái cũ.

La Huệ Quyên là mối tình đầu của Châu Tinh Trì. Cô là người phụ nữ duy nhất đạo diễn Hong Kong công khai hẹn hò. Họ nảy sinh tình cảm năm 1989 sau khi cùng tham gia bộ phim Anh hùng cái thế. Song,v uộc tình của họ không thể đi đến kết cục viên mãn.

Sau 3 năm mặn nồng, cả hai thông báo chia tay. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ La Huệ Quyên không được lòng mẹ của Châu Tinh Trì. Sau đó, La Huệ Quyên mắc ung thư và qua đời vào năm 2012. Chuyện tình dang dở với La Huệ Quyên khiến Châu Tinh Trì day dứt, tiếc nuối nhiều năm. Sau này để tưởng nhớ bạn gái quá cố, Châu Tinh Trì đã đưa hình bóng La Huệ Quyên lên phim. Theo truyền thông Hong Kong, nhân vật Thư Kỳ thể hiện trong Tây du hàng ma thiên được xây dựng từ nguyên mẫu là La Huệ Quyên. Châu Tinh Trì hiện độc thân, sống với mẹ già. Ông từng cho biết không còn mặn mà với chuyện kết hôn. Nam nghệ sĩ đang tìm diễn viên tiềm năng ở châu Á để tham gia dự án phim do công ty ông sản xuất. Tháng 10/2022, Tinh Gia đến TP.HCM gặp gỡ một số nhà làm phim, diễn viên Việt Nam.

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