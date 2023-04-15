Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt

Sao quốc tế 15/04/2023 18:28

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu mới đây đã có mặt tại sân bay để tiến hành sang Bali hoàn tất đám cưới trọng đại của mình.

Ngày 15/4, Hà Siêu Liên bị truyền thông bắt gặp tại sân bay Hong Kong (Trung Quốc) khi chuẩn bị bay sang Bali tổ chức lễ cưới cùng nam diễn viên Đậu Kiêu vào ngày 18/4 tới. Tại đây dù xuất hiện với outfit đơn giản khi diện full cây trăng từ mũ cho tới áo nhưng nhan sắc của vợ sắp cưới Đậu Kiêu vẫn toát lên khí chất sang chảnh đúng với một tiểu thư sòng bạc Macau. 

Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt - Ảnh 1
Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt - Ảnh 2
Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tại sân bay - Ảnh: Internet

Ngoài ra trước đó 1 ngày, một số người cũng đã bắt gặp chú rể - Đậu Kiêu có mặt tại sân bay trong outfit full đen. Cũng giống như vợ sắp cưới, nam diễn viên trông cực kỳ điển trai và là tâm điểm thu hút ánh nhìn của người khác. 

Hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sẽ diễn ra trong 3 ngày. 100 khách mời sẽ bay đến Bali vào 17/4. Tiệc cưới chính tổ chức ngày 18/4 tại resort 5 sao cao cấp đắt đỏ bậc nhất tại Bali. Tiệc tiễn khách diễn ra vào ngày 19/4. Theo Sina, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên dự tính tiêu tốn hơn 50 triệu HKD (152 tỷ đồng) cho hôn lễ hoành tráng. Toàn bộ chi phí, đều được gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân chi trả.

Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt - Ảnh 3Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt - Ảnh 4

Theo nhiều tin đồn, lễ cưới của cặp đôi sẽ quy tụ dàn sao hùng hậu. Nữ ca sĩ đình đám Đặng Tử Kỳ sẽ làm phù dâu và hát chúc mừng trong hôn lễ. Ngoài ra, Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng, Tiết Khải Kỳ,... cũng đến tham dự đám cưới. 

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên không ít lần vướng tin đồn rạn nứt nhưng sau tất cả, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Được biết, nam thần sinh năm 1988 cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc từ tháng 9 năm ngoái.

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Thông tin về lễ cưới của nam thần Sở Kiều Truyện - Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên hiện đang được nhiều người hết mực quan tâm ở thời điểm hiện tại.

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