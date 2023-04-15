Bắt gặp Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tại sân bay trước ngày cưới, nhan sắc cô dâu và chú rể ra sao mà khiến fan phát sốt

Ngày 15/4, Hà Siêu Liên bị truyền thông bắt gặp tại sân bay Hong Kong (Trung Quốc) khi chuẩn bị bay sang Bali tổ chức lễ cưới cùng nam diễn viên Đậu Kiêu vào ngày 18/4 tới. Tại đây dù xuất hiện với outfit đơn giản khi diện full cây trăng từ mũ cho tới áo nhưng nhan sắc của vợ sắp cưới Đậu Kiêu vẫn toát lên khí chất sang chảnh đúng với một tiểu thư sòng bạc Macau.



Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tại sân bay - Ảnh: Internet

Ngoài ra trước đó 1 ngày, một số người cũng đã bắt gặp chú rể - Đậu Kiêu có mặt tại sân bay trong outfit full đen. Cũng giống như vợ sắp cưới, nam diễn viên trông cực kỳ điển trai và là tâm điểm thu hút ánh nhìn của người khác.