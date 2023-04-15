Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao?

Sao quốc tế 15/04/2023 13:01

Hiện tại, các diễn viên đã đóng vai trong bộ phim Titanic đều đã trở thành những tên tuổi có tiếng trong làng giải trí trong đó có Leonardo DiCaprio và Kate Winslet.

Bộ phim Titanic đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của thế kỷ 20 và được đánh giá là một trong những bộ phim lãng mạn xuất sắc nhất mọi thời đại.

Để làm được điều đó, không chỉ có cốt truyện hấp dẫn mà còn nhờ vào sự đóng góp của dàn diễn viên tài năng.

Nhờ “bệ phóng” đó mà hàng loạt các diễn viên đã trở nên nổi tiếng và có sự nghiệp thành công rực rỡ ở thời điểm hiện tại.

Leonardo DiCaprio đóng vai nghệ sĩ nghèo lang thang Jack Dawson

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 1

Trong bộ phim a,nh đóng vai một chàng nghệ sĩ nghèo Jack Dawson yêu Rose DeWitt Bukater và cuối cùng chết ở Đại Tây Dương.

Kể từ "Titanic", Leonardo DiCaprio đã xuất hiện trong nhiều bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, trong đó có "Revolutionary Road", trong đó anh đóng cùng Kate Winslet.

DiCaprio cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực giáo dục về biến đổi khí hậu.

Kate Winslet đóng vai Rose DeWitt Bukater, 17 tuổi, thuộc tầng lớp thượng lưu nổi loạn

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 2

Kate Winslet tiếp tục tham gia một số bộ phim được đánh giá cao bao gồm "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Little Children" và "The Reader" mà cô đã giành được giải Oscar và Quả cầu vàng.

Winslet cũng đóng góp trong các hoạt động nhân đạo và được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của Time năm 2009.

Winslet gần đây đã đóng vai chính cùng với ngôi sao "Little Women" Saoirse Ronan trong "Ammonite” vào năm 2022. Winslet cũng đã nhận được giải Emmy vào năm 2021 cho vai chính trong "Mare of Easttown" của HBO .

Billy Zane đóng vai gã hôn phu độc đoán, kiêu ngạo của Rose

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 3

Kể từ "Titanic", Zane đã có một số vai diễn điện ảnh và truyền hình trong đó gần đây là các vai diễn trong bộ phim "The Believer" năm 2021 và "Hellblazers" năm 2022.

Kathy Bates đóng vai Molly Brown, một nhà từ thiện, người hoạt động xã hội và là người sống sót sau vụ chìm tàu ​​Titanic

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 4

Molly Brown nổi tiếng với những nỗ lực giúp đỡ những người sống sót thuộc tầng lớp thấp hơn của Titanic bằng cách gây quỹ từ những hành khách giàu có hơn.

Kể từ khi đóng vai Molly Brown, Kathy Bates đã có các vai trong "Six Feet Under", "The Office" và "American Horror Story" cùng những vai khác.

Bates đã là người đoạt giải Oscar vào thời điểm cô ấy tham gia "Titanic". Ngoài ra cô cũng đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho "Misery" vào năm 1991.

Frances Fisher đóng vai Ruth DeWitt Bukater, mẹ của Rose.Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 5

Ruth sắp xếp lễ đính hôn giữa Rose và Cal để duy trì lối sống thượng lưu sau khi chồng mấy. Cô và con gái cuối cùng bị chia cắt ở cuối phim sau khi Rose đổi họ của mình thành Dawson trên con tàu Carpathia, con tàu đã giải cứu những người sống sót trên tàu Titanic.

Frances Fisher đã có một số vai diễn truyền hình sau đó trong đó gần đây nhất là vai diễn trong "On Sacred Ground”.

Gloria Stuart đóng vai Rose khi về già

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 6

Rose Dawson Calvert dẫn nhà thám hiểm kho báu Brock Lovett đi tìm “Trái tim của Đại dương”, mà Rose đã giữ lại suốt thời gian qua. Cuối cùng, bà ném nó trở lại đại dương trước khi chết và đi đến thiên đường “Titanic”.

Vào năm 2010, Stuart qua đời vì suy hô hấp và ra đi mãi mãi ở tuổi 100. Trước "Titanic", bà là nữ diễn viên nổi tiếng thập niên 1930 và 40. Sau bộ phim, bà đảm nhận một số vai trong phim truyền hình và phim dài tập, bao gồm "Murder, She Wrote" và "General Hospital. Bộ phim cuối cùng bà tham gia là vào năm 2004

Bill Paxton đóng vai thợ săn kho báu Brock Lovett, người đang tìm kiếm “Trái tim của Đại dương” và các vật phẩm khác từ xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương.

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 7

Sau đó, Paxton đã đóng vai người có nhiều vợ Bill Hendrickson trong 5 mùa của "Big Love"  và đảm nhận các vai trong "Agents of SHIELD" và "Training Day" trước khi qua đời vì đột quỵ vào năm 2017.

Vai diễn cuối cùng của Paxton là trong bộ phim kinh dị "The Circle" của Tom Hanks và Emma Watson.

David Warner đóng vai người hầu của Cal Hockley, Spicer Lovejoy, người theo dõi Rose và giúp gài bẫy Jack vì tội đánh cắp “Trái tim của đại dương”

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 8

Sau đó, David Warner đã lồng tiếng cho một số loạt phim hoạt hình bao gồm "Toonsylvania,""Men in Black" và "The Grim Adventures of Billy and Mandy."

Năm 2018, anh đóng vai Đô đốc Boom trong "Mary Poppins Returns", với sự tham gia của Emily Blunt và Lin-Manuel Miranda.Warner qua đời vào năm 2022, hưởng thọ 80 tuổi.

Danny Nucci đóng vai Fabrizio, bạn thân người Ý của Jack

Fabrizio chết sau khi một trong những ống khói của tàu Titanic rơi trúng người khi anh cố gắng bơi đến xuồng cứu sinh.

Fabrizio chết cùng Titanic, nhưng sự nghiệp của Danny Nucci vẫn tiếp tục. Anh tiếp tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Sau đó, Nucci đã có nhiều vai diễn trong các chương trình truyền hình như "Castle", "NCIS", "CSI: Miami" và "10-8" và bộ phim "World Trade Center",…

Victor Garber trong vai thợ đóng tàu tốt bụng Thomas Andrew

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 9

Andrews là người đầu tiên tin rằng con tàu sẽ không thể sống sót sau khi va phải tảng băng trôi.

Garber tham gia Vũ trụ Marvel với vai Tiến sĩ Martin Stein, người đã xuất hiện trong "The Flash", "Supergirl", "Arrow" và "Legends of Tomorrow".

Gần đây nhất, Garber đóng vai chính trong "Family Law", công chiếu vào năm 2021 trên CW.

Bernard Hill đóng vai Đại úy Edward John Smith

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 10

Thuyền trưởng Smith được nhìn thấy lần cuối khi đang bám vào bánh lái của con tàu trước khi nước biển xuyên qua cửa sổ kính vào căn phòng bị khóa.

Kể từ "Titanic", Bernard Hill đã đóng vai chính trong bộ ba phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" vô cùng nổi tiếng cũng như "Valkyrie", "Wimbledon" và "Vua bọ cạp".

Celine Dion trình bày ca khúc tình yêu nổi tiếng "My Heart Will Go On" và trở thành biểu tượng của bộ phim

Dàn diễn viên phim “Titanic” 25 năm trước, giờ ra sao? - Ảnh 11

"My Heart Will Go On" đã giành được một giải Oscar, Quả cầu vàng và bốn giải Grammy. Bài hát cũng là đĩa đơn bán chạy thứ hai của một phụ nữ trong lịch sử âm nhạc, sau "I Will Always Love You" của Whitney Houston.

Kể từ khi giành được hai giải Grammy cho "My Heart Will Go On", cô ấy đã mang về nhiều giải thưởng bao gồm cả Giải thưởng Biểu tượng của Billboard.

Vào tháng 12 năm 2022, Dion thông báo rằng cô đã được chẩn đoán mắc một chứng bệnh hiếm gặp được gọi là Hội chứng người cứng hiếm gặp, ảnh hưởng đến khả năng đi lại và biểu diễn của cô.

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