Phủ nhận 'phim giả tình thật' nhưng Huyền Lizzie và Đình Tú lại bị 'bắt gặp' diện đồ tông xuyệt tông, 'dính như sam' trong tiệc sinh nhật bạn thân?

Sau thành công của Thương ngày nắng về, Huyền Lizzie - Đình Tú không ít lần vướng vào nghi vấn "phim giả tình thật". Thậm chí, nhiều người cho rằng, nguyên nhân Đình Tú và Hương Giang "đường ai nấy đi" có liên quan đến người thứ 3 là Huyền Lizzie. Tuy nhiên, sau đó, chia sẻ với Vietnamnet, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định "cả 2 hiện tại chỉ là bạn bè". Đứng trước nhiều ý kiến ác ý, Huyền Lizzie cho biết, cô và Đình Tú đều đã tiết chế hơn sau khi hình ảnh hậu trường, việc tương tác quá nhiều dẫn đến hiểu lầm.

Huyền Lizzie - Đình Tú không ít lần vướng vào nghi vấn "phim giả tình thật" - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, tại buổi sinh nhật của đồng nghiệp thân thiết, cặp đôi bất ngờ thoải mái đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình. Hành động này một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.