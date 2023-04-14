Phủ nhận 'phim giả tình thật' nhưng Huyền Lizzie và Đình Tú lại bị 'bắt gặp' diện đồ tông xuyệt tông, 'dính như sam' trong tiệc sinh nhật bạn thân?

Mới đây, tại buổi sinh nhật của đồng nghiệp thân thiết, cặp đôi bất ngờ thoải mái đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình.
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Sau thành công của Thương ngày nắng về, Huyền Lizzie - Đình Tú không ít lần vướng vào nghi vấn "phim giả tình thật". Thậm chí, nhiều người cho rằng, nguyên nhân Đình Tú và Hương Giang "đường ai nấy đi" có liên quan đến người thứ 3 là Huyền Lizzie. Tuy nhiên, sau đó, chia sẻ với Vietnamnet, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định "cả 2 hiện tại chỉ là bạn bè". Đứng trước nhiều ý kiến ác ý, Huyền Lizzie cho biết, cô và Đình Tú đều đã tiết chế hơn sau khi hình ảnh hậu trường, việc tương tác quá nhiều dẫn đến hiểu lầm.
Tuy nhiên, mới đây, tại buổi sinh nhật của đồng nghiệp thân thiết, cặp đôi bất ngờ thoải mái đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình. Hành động này một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.
Không chỉ vậy, cặp đôi còn diện trang phục "tông xuyết tông" màu đen. Trong khi Đình Tú lịch lãm trong bộ vest đen thì Huyền Lizzie hóa vai quý cô sang chảnh trong chiếc đầm màu đen. Xuyên suốt bữa tiệc, cả hai luôn chọn vị trí đứng cạnh nhau, thoải mái tương tác cùng nhau. Nhìn hai người đứng chung cùng một khung hình khiến fan đẩy thuyền tới bến vì độ xứng đôi.
Được biết, hội bạn thân của Huyền Lizzie gồm: Lã Thanh Huyền, Việt Anh, Quỳnh Nga,... Sau khi Đình Tú đóng cặp cùng Huyền Lizzie, anh bất ngờ cũng thường xuyên góp mặt trong những chuyến du lịch, gặp gỡ của hội bạn thân này.