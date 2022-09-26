Chưa đầy nửa năm chia tay Đình Tú, Hương Giang đã 'vai kề vai' thân mật bên 'tình yêu mới'?

Sau nhiều năm hẹn hò, chuyện tình của đôi "trai tài - gái sắc" Đình Tú và Hương Giang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và trông chờ có một cái kết viên mãn. Thế nhưng, cách đây chỉ vài tháng, cặp đôi đã bất ngờ công bố đã "đường ai nấy đi" gây không ít sự hụt hẫng và tiếc nuối.

Chuyện tình "dài hơi" của Đình Tú và Hương Giang từng được nhiều người ủng hộ - Ảnh: Internet

Nếu như Đình Tú liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Huyền Lizze khiến mối tình với Hương Giang tan vỡ thì mới đây, Hương Giang cũng gây không ít xôn xao khi thường xuyên khoe hình ảnh thân mật chụp chung với bạn khác giới. Điều này làm dấy lên thông tin rằng nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc mới sau khi chia tay với Đình Tú.