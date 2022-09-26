Chưa đầy nửa năm chia tay Đình Tú, Hương Giang đã 'vai kề vai' thân mật bên 'tình yêu mới'?

Hình ảnh thân mật của Hương Giang bên một người khác giới khiến dân tình không ngừng xôn xao bàn tán.
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Sau nhiều năm hẹn hò, chuyện tình của đôi "trai tài - gái sắc" Đình Tú và Hương Giang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và trông chờ có một cái kết viên mãn. Thế nhưng, cách đây chỉ vài tháng, cặp đôi đã bất ngờ công bố đã "đường ai nấy đi" gây không ít sự hụt hẫng và tiếc nuối.
Nếu như Đình Tú liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Huyền Lizze khiến mối tình với Hương Giang tan vỡ thì mới đây, Hương Giang cũng gây không ít xôn xao khi thường xuyên khoe hình ảnh thân mật chụp chung với bạn khác giới. Điều này làm dấy lên thông tin rằng nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc mới sau khi chia tay với Đình Tú.
Cụ thể, mới đây, cô nàng không ngần ngại đăng tải tấm hình bên cạnh một chàng trai lạ mặt. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn kèm theo dòng trạng thái gây nhiều tò mò: "Tự dưng muốn hỏi anh một vài điều về mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời se lạnh thế nào thì cần mặc thêm áo dài tay? Hay... tháng 9 anh có thích em không?".
Ngay sau khi bài viết đăng tải, phía dưới phần bình luận, dân tình đồng loạt bày tỏ sự tò mò về tình tin đồn của Hương Giang. Trong đó, một khán giả hỏi: "Có người yêu nhanh vậy chị", tuy nhiên nữ diễn viên ngay lập tức phủ nhận: "Người yêu đâu, ai bảo là người yêu". Không chỉ vậy, diễn viên Thanh Hương cũng hài hước trêu đùa đàn em: "Cái tầm này anh chả nghĩ được gì đâu em nhé. Ta là bữa tối của nhau".
Hiện tại, mọi động thái về chuyện tình cảm của Đình Tú và Hương Giang đều nhận nhiều sự quan tâm. Hơn hết, khán giả vẫn mong cặp đôi sau giông bão có thể quay về bên nhau.