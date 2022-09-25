Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm

Hậu trường 25/09/2022 19:50

Khi bị cư dân mạng mỉa mai chia tay bạn trai doanh nhân chỉ để PR cho sản phẩm âm nhạc mới, Hương Giang ngay lập tức phản hồi.

Chuyện tình hơn 2 năm đẹp như mơ của Hương GiangMatt Liu lại đặt dấu chấm hết trong sự tiếc nuối của fan và truyền thông. Cả hai khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống nhưng cũng khó tránh những thị phi không đáng có.

Sau chuyện tình "đứt gánh" với Matt Liu, người đẹp chuyển giới vẫn dành nguồn năng lượng tích cực cho hoạt động nghệ thuật. Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang ẩn ý việc sẽ ra sản phẩm mới. Đây được cho là cột mốc nghệ thuật đáng chú ý của nữ ca sĩ sau thời gian im hơi lặng tiếng. 

Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm - Ảnh 1
Không lâu sau khi kết thúc mối tình với bạn trai doanh nhân, Hương Giang quay trở lại đường đua âm nhạc. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự mong chờ sản phẩm âm nhạc mới của Hương Giang, cũng có người hoài nghi chuyện nữ ca sĩ chia tay Matt Liu trước đó là chiêu "lót nền" cho màn "comeback" này.

"Hương Giang chia tay người yêu là để PR sản phẩm này rồi các ông các bà, xem lại quay lại với nhau cho mà xem", một tài khoản gây chú ý khi để lại bình luận trên Facebook Hương Giang.

Trước nghi vấn của netizen, giọng ca chuyển giới nhanh chóng phủ nhận: "Thôi thôi, không có đâu, hay nghi ngờ quá à".

Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm - Ảnh 2
Bị nghi chia tay bạn trai chỉ màn PR sản phẩm, Hương Giang thẳng thắn phản hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Từ câu trả lời của Hương Giang, khán giả đã hiểu rõ được việc cô và Matt Liu chia tay hoàn toàn là sự thật. Về phía nam CEO, anh cũng cho biết dù cả hai đã “đường ai nấy đi” nhưng vẫn xem nhau là bạn thân và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm - Ảnh 3
Sân khấu "Người ấy là ai" chính là nơi bắt đầu cho chuyện tình ngắn ngủi của Hương Giang và Matt Liu. Ảnh: FBNV 

Hương Giang và Matt Liu quen nhau từ sau show hẹn hò Người ấy là ai vào tháng 6/2020. Matt Liu quốc tịch Singapore, kém cô ba tuổi, hiện là CEO một công ty sản xuất linh kiện tại Bình Dương. Anh giỏi chơi golf, là thành viên hội siêu xe. Trước khi đến chương trình Người ấy là ai, doanh nhân cho biết tìm hiểu nhiều về Hương Giang. Anh ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh của cô và muốn có cơ hội chinh phục ca sĩ. Matt Liu cho hay anh không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh việc quen một người chuyển giới. Anh cho biết được bố mẹ động viên "cố lên" khi tiết lộ về bạn gái.

Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm - Ảnh 4
Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm - Ảnh 5
Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm - Ảnh 6
Cặp đôi nhận được sự ủng hộ sau khi xác nhận hẹn hò. Thế nhưng đáng tiếc họ không thể đi chung một con đường dài. Ảnh: FBNV

Ban đầu, nhiều khán giả nghi ngờ cả hai công khai tình cảm nhằm mục đích PR. Nhưng hai năm qua, cặp đôi gắn bó mặn nồng, song hành từ công việc đến cuộc sống. Hương Giang từng nói chưa vội nghĩ đến tương lai xa. Cô yêu mến Matt Liu, mong muốn vun đắp tình cảm, thay vì khoe quá nhiều trên truyền thông.

Hương Giang sinh năm 1991, đăng quang Miss International Queen năm 2018. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục sự nghiệp ca hát, đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Cô từng yêu một Việt kiều Canada. Khi chia tay năm 2016, cô không công khai thêm mối tình nào.

 

Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại

Chồng Diệp Lâm Anh muốn nuôi con gái lớn, cuộc hòa giải ly hôn lần thứ 3 thất bại

Hiện tại, Diệp Lâm Anh đang rất căng thẳng. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nữ diễn viên, khi cô tìm mọi cách để được nuôi 2 con.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Matt Liu Hương Giang chia tay Matt Liu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh