Thực hư tin đồn Hoa hậu Hương Giang chia tay Matt Liu chỉ để PR sản phẩm

Sau chuyện tình "đứt gánh" với Matt Liu, người đẹp chuyển giới vẫn dành nguồn năng lượng tích cực cho hoạt động nghệ thuật. Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang ẩn ý việc sẽ ra sản phẩm mới. Đây được cho là cột mốc nghệ thuật đáng chú ý của nữ ca sĩ sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Chuyện tình hơn 2 năm đẹp như mơ của Hương Giang và Matt Liu lại đặt dấu chấm hết trong sự tiếc nuối của fan và truyền thông. Cả hai khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống nhưng cũng khó tránh những thị phi không đáng có.

"Hương Giang chia tay người yêu là để PR sản phẩm này rồi các ông các bà, xem lại quay lại với nhau cho mà xem", một tài khoản gây chú ý khi để lại bình luận trên Facebook Hương Giang.

Bên cạnh sự mong chờ sản phẩm âm nhạc mới của Hương Giang, cũng có người hoài nghi chuyện nữ ca sĩ chia tay Matt Liu trước đó là chiêu "lót nền" cho màn "comeback" này.

Trước nghi vấn của netizen, giọng ca chuyển giới nhanh chóng phủ nhận: "Thôi thôi, không có đâu, hay nghi ngờ quá à".

Bị nghi chia tay bạn trai chỉ màn PR sản phẩm, Hương Giang thẳng thắn phản hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Từ câu trả lời của Hương Giang, khán giả đã hiểu rõ được việc cô và Matt Liu chia tay hoàn toàn là sự thật. Về phía nam CEO, anh cũng cho biết dù cả hai đã “đường ai nấy đi” nhưng vẫn xem nhau là bạn thân và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Sân khấu "Người ấy là ai" chính là nơi bắt đầu cho chuyện tình ngắn ngủi của Hương Giang và Matt Liu. Ảnh: FBNV

Hương Giang và Matt Liu quen nhau từ sau show hẹn hò Người ấy là ai vào tháng 6/2020. Matt Liu quốc tịch Singapore, kém cô ba tuổi, hiện là CEO một công ty sản xuất linh kiện tại Bình Dương. Anh giỏi chơi golf, là thành viên hội siêu xe. Trước khi đến chương trình Người ấy là ai, doanh nhân cho biết tìm hiểu nhiều về Hương Giang. Anh ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh của cô và muốn có cơ hội chinh phục ca sĩ. Matt Liu cho hay anh không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh việc quen một người chuyển giới. Anh cho biết được bố mẹ động viên "cố lên" khi tiết lộ về bạn gái.

Cặp đôi nhận được sự ủng hộ sau khi xác nhận hẹn hò. Thế nhưng đáng tiếc họ không thể đi chung một con đường dài. Ảnh: FBNV

Ban đầu, nhiều khán giả nghi ngờ cả hai công khai tình cảm nhằm mục đích PR. Nhưng hai năm qua, cặp đôi gắn bó mặn nồng, song hành từ công việc đến cuộc sống. Hương Giang từng nói chưa vội nghĩ đến tương lai xa. Cô yêu mến Matt Liu, mong muốn vun đắp tình cảm, thay vì khoe quá nhiều trên truyền thông.

Hương Giang sinh năm 1991, đăng quang Miss International Queen năm 2018. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục sự nghiệp ca hát, đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Cô từng yêu một Việt kiều Canada. Khi chia tay năm 2016, cô không công khai thêm mối tình nào.