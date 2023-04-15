'Tình đầu quốc dân' Son Ye Jin sắp trở lại màn ảnh hậu sinh con, fan đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất

Sau thời gian im ắng vun đắp cho gia đình nhỏ, mới đây, vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại Nhật Bản. Theo đó, mọi việc bắt nguồn từ bức ảnh chụp của một diễn viên người Thái, tiết lộ Son Ye Jin đồng hành cùng Hyun Bin trong chuyến công tác tại Nhật. Trước đó, có người còn bắt gặp chiếc xe đẩy em bé rất giống của gia đình Hyun Bin xuất hiện tại sân bay. Điều này làm dấy lên nghi vấn bà xã Hyun Bin và con trai cùng theo sang Nhật.

Mới đây, vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại Nhật Bản - Ảnh: Internet

Liên quan đến nghi vấn này, ngay sau đó, phía công ty quản lý của Son Ye Jin lên tiếng xác nhận về hoạt động này là hoàn toàn chính xác. Nữ diễn viên đã có 4 ngày ở tại Nhật Bản (từ 10/4 đến 14/4) theo lịch trình của Hyun Bin tham gia sự kiện giao lưu với fan tại Nhật Bản với vai trò đại sứ thương hiệu.