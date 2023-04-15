'Tình đầu quốc dân' Son Ye Jin sắp trở lại màn ảnh hậu sinh con, fan đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất

Sao quốc tế 15/04/2023 12:15

Mới đây, công ty quản lý của Son Ye Jin tiết lộ thông tin gây sốt rằng, hiện nữ diễn viên đã sẵn sàng trở lại công việc sau thời gian tập trung làm mẹ bỉm sữa.

Sau thời gian im ắng vun đắp cho gia đình nhỏ, mới đây, vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại Nhật Bản. Theo đó, mọi việc bắt nguồn từ bức ảnh chụp của một diễn viên người Thái, tiết lộ Son Ye Jin đồng hành cùng Hyun Bin trong chuyến công tác tại Nhật. Trước đó, có người còn bắt gặp chiếc xe đẩy em bé rất giống của gia đình Hyun Bin xuất hiện tại sân bay. Điều này làm dấy lên nghi vấn bà xã Hyun Bin và con trai cùng theo sang Nhật.

'Tình đầu quốc dân' Son Ye Jin sắp trở lại màn ảnh hậu sinh con, fan đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất - Ảnh 1
'Tình đầu quốc dân' Son Ye Jin sắp trở lại màn ảnh hậu sinh con, fan đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất - Ảnh 2
Mới đây, vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại Nhật Bản - Ảnh: Internet

Liên quan đến nghi vấn này, ngay sau đó, phía công ty quản lý của Son Ye Jin lên tiếng xác nhận về hoạt động này là hoàn toàn chính xác. Nữ diễn viên đã có 4 ngày ở tại Nhật Bản (từ 10/4 đến 14/4) theo lịch trình của Hyun Bin tham gia sự kiện giao lưu với fan tại Nhật Bản với vai trò đại sứ thương hiệu. 

'Tình đầu quốc dân' Son Ye Jin sắp trở lại màn ảnh hậu sinh con, fan đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất - Ảnh 3
Công ty quản lý của Son Ye Jin cũng tiết lộ thêm thông tin gây sốt rằng, hiện nữ diễn viên đã sẵn sàng trở lại công việc sau thời gian tập trung làm mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, công ty quản lý của Son Ye Jin cũng tiết lộ thêm thông tin gây sốt rằng, hiện nữ diễn viên đã sẵn sàng trở lại công việc sau thời gian tập trung làm mẹ bỉm sữa. Cô hiện đang dành thời gian xem xét cho dự án tái xuất và không phân biệt đó là phim truyền hình hay điện ảnh. 

'Tình đầu quốc dân' Son Ye Jin sắp trở lại màn ảnh hậu sinh con, fan đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất - Ảnh 4
Thông tin "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin tái xuất hậu sinh con khiến người hâm mộ vui mừng - Ảnh: Internet

Thông tin "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin tái xuất hậu sinh con khiến người hâm mộ vui mừng. Người hâm mộ cho biết đặt kỳ vọng lớn vào vai diễn tái xuất của nữ diễn viên. Trước đó, đầu năm 2022, Son Ye Jin được nhận nhiều lời khen với vai diễn trong Tuổi 39. Đây là vai diễn Son Ye Jin hoàn thành trước khi kết hônvà  sinh con. Hiện chưa rõ Son Ye Jin tái xuất trong dự án nào nhưng nhiều dự đoán cho rằng nữ diễn viên sẽ sớm tái ngộ khán giả trong nửa cuối 2023 này.

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