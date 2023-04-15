Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa

Mới đây, nữ diễn viên Mã Y Lợi gây tranh cãi khi xuất hiện trong dự án phim "Long Thành". Trong bộ phim thuộc đề tài gia đình lần này của iQIYI, Mã Y Lợi thủ vai Trương Đông Nghê - cô gái trẻ năng động đối mặt với những xung đột, căng thẳng trong gia đình "đông dân".

Điều gây tranh cãi nhất về Long Thành đó là việc Mã Y Lợi gần 50 nhưng đóng vai cô gái trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi. Trong những hình ảnh mới nhất của phim, nhân vật Đông Nghê khiến khán giả thất vọng vì lộ rõ nhiều đường nét "già trước tuổi".

Để thủ vai thiếu nữ, nữ chính Mã Y Lợi đã cắt mái ngố, son phấn hết cỡ và còn gắng gượng diễn xuất kiểu nhí nhảnh, tươi trẻ. Song, những khung hình mặt mộc cho thấy rõ dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên, khó có thể thuyết phục người xem.

Chưa dừng lại ở đó, nữ chính Mã Y Lợi còn gây sốc khán giả hơn khi đóng vai cháu gái của nhân vật dì ba, được thể hiện bởi nữ diễn viên Lưu Lâm. Điều đáng nói ở đây là Lưu Lâm sinh năm 1974, trong khi Mã Y Lợi sinh năm 1976, tức cả hai hơn kém nhau chỉ 2 tuổi. Việc đồng nghiệp cùng lứa giờ trở thành "dì cháu" của nhau trên màn ảnh khiến khán giả không khỏi trầm ngâm.

Mã Y Lợi từng được biết đến qua vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách phần ba hay phim Phong hòa nhật lệ, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam... Văn Chương sinh năm 1984, từng đóng Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Thất tình 33 ngày...

Về đời tư, nữ diễn viên 7x này từng hẹn hò và kết hôn với tài tử Văn Chương kém mình 8 tuổi. Cặp sao có chung 2 con gái. Sau vài năm chung sống, năm 2014, Văn Chương ngoại tình. Năm 2018, Mã Y Lợi và Văn Chương tuyên bố ly hôn. Sau khi chia tay, Văn Chương sa đà rượu chè, nhiều lần bị bắt gặp say bí tỉ.