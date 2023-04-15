Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa

Sao quốc tế 15/04/2023 14:50

Xuất hiện trong bộ phim "Long Thành", nữ diễn viên 7X - Mã Y Lợi khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí hoang mang khi vào vai một cô gái đôi mươi.

Mới đây, nữ diễn viên Mã Y Lợi gây tranh cãi khi xuất hiện trong dự án phim "Long Thành". Trong bộ phim thuộc đề tài gia đình lần này của iQIYI, Mã Y Lợi thủ vai Trương Đông Nghê - cô gái trẻ năng động đối mặt với những xung đột, căng thẳng trong gia đình "đông dân".

 

Điều gây tranh cãi nhất về Long Thành đó là việc Mã Y Lợi gần 50 nhưng đóng vai cô gái trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi. Trong những hình ảnh mới nhất của phim, nhân vật Đông Nghê khiến khán giả thất vọng vì lộ rõ nhiều đường nét "già trước tuổi".

Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa - Ảnh 1Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa - Ảnh 2

Để thủ vai thiếu nữ, nữ chính Mã Y Lợi đã cắt mái ngố, son phấn hết cỡ và còn gắng gượng diễn xuất kiểu nhí nhảnh, tươi trẻ. Song, những khung hình mặt mộc cho thấy rõ dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên, khó có thể thuyết phục người xem.

 

 

Chưa dừng lại ở đó, nữ chính Mã Y Lợi còn gây sốc khán giả hơn khi đóng vai cháu gái của nhân vật dì ba, được thể hiện bởi nữ diễn viên Lưu Lâm. Điều đáng nói ở đây là Lưu Lâm sinh năm 1974, trong khi Mã Y Lợi sinh năm 1976, tức cả hai hơn kém nhau chỉ 2 tuổi. Việc đồng nghiệp cùng lứa giờ trở thành "dì cháu" của nhau trên màn ảnh khiến khán giả không khỏi trầm ngâm.

Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa - Ảnh 3Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa - Ảnh 4

Mã Y Lợi từng được biết đến qua vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách phần ba hay phim Phong hòa nhật lệ, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam... Văn Chương sinh năm 1984, từng đóng Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Thất tình 33 ngày...

Choáng với nữ diễn viên U50 'can đảm' nhận đóng vai nữ sinh đôi mươi, còn làm cháu gái của đồng nghiệp cùng lứa - Ảnh 5

Về đời tư, nữ diễn viên 7x này từng hẹn hò và kết hôn với tài tử Văn Chương kém mình 8 tuổi. Cặp sao có chung 2 con gái. Sau vài năm chung sống, năm 2014, Văn Chương ngoại tình. Năm 2018, Mã Y Lợi và Văn Chương tuyên bố ly hôn. Sau khi chia tay, Văn Chương sa đà rượu chè, nhiều lần bị bắt gặp say bí tỉ.

Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm'

Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm'

Sau thời gian dài đóng truyền hình, mới đây Dương Mịch đã quyết định tái xuất màn ảnh rộng. Tuy nhiên, phim điện ảnh mới của Dương Mịch gặp rắc rối và bị lên tiếng đòi tẩy chay.

Xem thêm
Từ khóa:   Mã Y Lợi sao hoa ngữ sao châu á làng sao phim của Mã Y Lợi

TIN LIÊN QUAN

Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm'

Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm'

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, Bạch Lộc lập tức tiết lộ một 'bí mật' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình 'cười xỉu'

Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

Bị chê 'hết thời', Angela Baby có màn đáp trả cực gắt trưng diện món đồ trang sức lên đến 340 tỷ đi dự sự kiện

Bị chê 'hết thời', Angela Baby có màn đáp trả cực gắt trưng diện món đồ trang sức lên đến 340 tỷ đi dự sự kiện

La Vân Hi nói gì về 'người tình màn ảnh' Bạch Lộc, không quên nhắc đến 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' bị chê

La Vân Hi nói gì về 'người tình màn ảnh' Bạch Lộc, không quên nhắc đến 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' bị chê

Hé lộ tạo hình dân quốc của Dương Mịch trong phim mới, nhan sắc ra sao mà khiến fan mê điếu đổ?

Hé lộ tạo hình dân quốc của Dương Mịch trong phim mới, nhan sắc ra sao mà khiến fan mê điếu đổ?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 36 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê