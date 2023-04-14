Bị chê 'hết thời', Angela Baby có màn đáp trả cực gắt trưng diện món đồ trang sức lên đến 340 tỷ đi dự sự kiện

Tối ngày 13/04, đêm tiệc Diamonds & Wonder của Tiffany & Co. đã diễn ra, với sự tham dự của những vị khách VIP của thương hiệu tại thị trường tỷ dân cùng những cái tên lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sự góp mặt của Angela Baby, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh tại đây đã xuất hiện với bộ váy vàng bóng cực nóng bỏng, thậm chí với nhiều người cô nàng chính là tâm điểm của bữa tiệc khi ai nấy cũng không thể rời mắt trước vẻ đẹp quá hoàn hảo của nữ diễn viên.

Angela Baby - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Angela Baby đã diện những thiết kế trang sức làm từ kim cương vàng được những người nghệ nhân của Tiffany & Co. chế tác vô cùng tinh xảo. Được biết, tổng giá trị của bộ trang sức mà nữ diễn viên đeo trên người có giá 9 chữ số Nhân dân tệ, tương đương với khoảng 340 tỷ đồng.