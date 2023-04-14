Bị chê 'hết thời', Angela Baby có màn đáp trả cực gắt trưng diện món đồ trang sức lên đến 340 tỷ đi dự sự kiện

Thần thái lẫn độ sang cảnh của Angela Baby tại sự kiện mới đây không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng.
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Tối ngày 13/04, đêm tiệc Diamonds & Wonder của Tiffany & Co. đã diễn ra, với sự tham dự của những vị khách VIP của thương hiệu tại thị trường tỷ dân cùng những cái tên lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sự góp mặt của Angela Baby, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh tại đây đã xuất hiện với bộ váy vàng bóng cực nóng bỏng, thậm chí với nhiều người cô nàng chính là tâm điểm của bữa tiệc khi ai nấy cũng không thể rời mắt trước vẻ đẹp quá hoàn hảo của nữ diễn viên.
Ngoài ra, Angela Baby đã diện những thiết kế trang sức làm từ kim cương vàng được những người nghệ nhân của Tiffany & Co. chế tác vô cùng tinh xảo. Được biết, tổng giá trị của bộ trang sức mà nữ diễn viên đeo trên người có giá 9 chữ số Nhân dân tệ, tương đương với khoảng 340 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, theo thông tin mà Tiffany & Co. Trung Quốc "đánh tiếng" với truyền thông, chỉ riêng sợi dây chuyền tinh xảo mà Angela Baby đeo tại đêm tiệc ngày hôm qua đã có giá rơi vào khoảng 45 triệu Nhân dân tệ, tương đương với hơn 150 tỷ đồng. Có thể thấy Tiffany & Co. cực kỳ đánh giá cao về mặt thương hiệu của cô nàng, đồng thời đây cũng là minh chứng cho tất cả thấy Angela Baby hoàn toàn chưa hết thời như nhiều người vẫn nghĩ.
Chiếc vòng cổ bằng kim cương vàng mà Angela Baby đeo có thiết kế với hoạ tiết trung tâm là một bông hoa đang nở rộ. Được biết viên kim cương vàng được sử dụng cho chi tiết này nặng hơn 50 carats. Các chi tiết còn lại của chiếc vòng cổ được chế tác từ vàng trắng và kim cương trắng cắt giác tròn xếp cạnh nhau.
Dương Dĩnh với nghệ danh Angelababy là một nữ diễn viên, người mẫu Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, từng tham gia diễn xuất trong một số phim điện ảnh nổi tiếng Ma thổi đèn - Tầm Long Quyết, Địch Nhân Kiệt chi Thần Đô Long Vương, Ngày độc lập: Tái chiến, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... cùng một số phim dài tập Vân Trung.