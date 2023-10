La Vân Hi nói gì về 'người tình màn ảnh' Bạch Lộc, không quên nhắc đến 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' bị chê

Để có thể nhập vai Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi đã chuẩn bị rất cẩn thận, hiểu được cốt lõi của nhân vật. Anh cho biết, bản thân đã chuẩn bị bằng cách xem mình như khán giả để cảm nhận câu chuyện này. Sau đó, anh phát huy trí tưởng tượng của mình, nghĩ xem nhân vật này sẽ có hình tượng như thế nào trong mắt khán giả. Rồi nam diễn viên đã cụ thể hóa hình ảnh, khắc họa, lý giải nhân vật qua diễn xuất của mình.

Nhắc đến “phản ứng hóa học” cùng Bạch Lộc, La Vân Hi bộc bạch thêm rằng bộ phim này vừa có ngọt ngào và đau thương. Khi người xem đang cảm thấy hạnh phúc thì biên kịch lại đâm bạn một nhát. Khi khán giả đang đau đến tuyệt cùng thì người bạn yêu mang đến ánh sáng bình minh. Đây chính là cái tài tình của bộ phim. Đau đến tột cùng. Yêu đến tột độ. Chính vì vậy, La Vân Hi cho biết nhân vật Diệp Tịch Vụ của Bạch Lộc đã hỗ trợ đắc lực cho anh. Bạch Lộc đã giúp tình cảm của hai nhân vật phát triển tự nhiên, là một cộng sự tốt.

Trước tranh cãi của khán giả về những tranh cãi, La Vân Hi cho biết anh mong khán giả không soi mói nhiều về “sạn” trang phục, La Vân Hi cho biết, bộ trang phục nào cũng rất đẹp và cả đội trang phục đều rất tâm huyết. Nếu nhìn tổng thể mỗi trang phục đều có thiết kế khác nhau nhưng phong cách tổng thể lại rất thống nhất, kể cả giữa các nhân vật. Đàm Đài Tầu và Diệp Lịch Vụ có nhiều món đồ hợp nhau. Hơn nữa để cả hai dựng với nhau thì lại tạo được cảm giác khác biệt. Do đó, nam diễn viên rất khâm phục sự tỉ mỉ, tận tâm của các chuyên viên.