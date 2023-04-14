Nguyên nhân 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của La Vân Hi và Bạch Lộc bị chê quảng bá 'lố'

Khi lên sóng, bộ phim này còn được đánh giá có phần kỹ xảo hoành tráng, trang phục đẹp mắt, các chỉ số truyền thông tăng mạnh. Tuy nhiên, trái ngược với những lời khen từ truyền thông, khán giả vẫn đang chia ra nhiều luồng ý kiến tranh luận khác nhau.

Bộ phim truyền hình thể loại tiên hiệp " Trường Nguyệt Tẫn Minh " đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trước khi ra mắt, có hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước chờ đón bộ phim, con số không chỉ là kỷ lục của nền tảng Youku mà còn của tất cả phim từ trước tới nay.

Tuy nhiên, tình tiết phim diễn ra khá nhanh, nhiều phân cảnh chưa được giải quyết triệt để. Phần tương tác của Bạch Lộc và nam chính cũng chưa ăn ý.

Ngoài ra, khán giả chê Bạch Lộc diễn xuất chưa bùng nổ, đặc biệt trong những phân cảnh chuyển biến tâm lý nhân vật, cô diễn khá máy móc, chưa tự nhiên. La Vân Hi cũng không khá hơn, ngoài tạo hình bị chê bai, anh cũng thiếu khí chất để vào vai nam chính trong phim.

Nhiều nội dung trong phim không được thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh hay diễn xuất của nhân vật, mà được kể bằng giọng thoại đều đều, còn nhiều điểm yếu của dàn diễn viên trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đang nghi ngờ phim chi bạo để quảng bá tạo chiêu trò, chứ tác phẩm chưa xuất sắc như những gì được truyền thông tung hô. Trong đó, có việc liên tục phim đặt lên bàn cân so sánh với các tác phẩm cùng thể loại trước đó, sau đó "Trường Nguyệt Tẫn Minh" được tâng bốc hơn. Đặc biệt, một số khán giả trung thành của dòng phim này còn khẳng định "Trường Nguyệt Tẫn Minh" chưa thể là bộ phim vượt được "Mộng hoa lục". Nguyên nhân ở cốt truyện và khí chất nữ chính đang thua xa Lưu Diệc Phi.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi. Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than. Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. Lúc này Đạm Đài Tẫn vẫn chưa bị tà niệm ăn mòn, Lê Tô Tô phải tìm cách đâm 6 cây đinh diệt hồn vào lồng ngực hắn. Sứ mệnh sắp thành, nhưng lại hoàn toàn tan biến. Nàng đã hy sinh thân mình để thay đổi vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cục diện tam giới.

Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.