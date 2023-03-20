Châu Tinh Trì và 'chị Thạch Lựu' Uyển Quỳnh Đan tái ngộ, sắp hợp tác trong một dự án mới?

Trang Sina đưa tin, mới đây Châu Tinh Trì đã bị bắt gặp đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Hong Kong cùng với nữ diễn viên Uyển Quỳnh Đan . Nguồn tin tiết lộ, "vua hài Hong Kong" đã tăng cân đáng kể sau thời gian dài không tham gia phim mới. Người này cũng cho biết bản thân đã không lại gần xin chụp ảnh để tránh ảnh hưởng đến sự riêng tư của hai nghệ sĩ.

Uyển Quỳnh Đan là bạn diễn ăn ý, từng nhiều lần xuất hiện trong các bộ phim của Châu Tinh Trì như Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Quan Xẩm Lốc Cốc, Đại Nội Mật Thám 008, Thực Thần, Tế Công, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Thậm chí, vào những năm 1990, bà được mệnh danh là "nữ phụ xấu nhưng nổi tiếng nhất trong phim Châu Tinh Trì".

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, từ khóa "Châu Tinh Trì gặp chị Thạch Lựu" (tên nhân vật của Uyển Quỳnh Đan trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương) đã chiếm lĩnh vị trí cao trên bảng Hotsearch Weibo với hơn 130 triệu lượt đọc và bình luận. Khán giả cũng bày tỏ rất nhớ thời hai người đóng chung phim và hy vọng cặp đôi sẽ cùng hợp tác trong nhiều tác phẩm mới.

Giới chuyên gia nhận định dù Uyển Quỳnh Đan không đóng vai chính nhưng xứng đáng được xem là nghệ sĩ có nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh. Nhân vật có tạo hình "xấu đến dọa người" của bà trong các bộ phim của Tinh gia còn khiến khán giả nhớ đến hơn cả các vai diễn của Củng Lợi hay Trương Mẫn.

Dù thành danh nhờ xuất hiện trong phim của Châu Tinh Trì, Châu Uyển Đan từng tiết lộ bản thân rất sợ vị đồng nghiệp này vì ông rất nghiêm khắc: "Tôi rất sợ Châu Tinh Trì, gặp anh ấy giống như học trò gặp thầy giáo. Tôi luôn nghĩ anh ấy là một người cực thông minh đến từ sao Hỏa, mà tôi ngu ngốc mãi mãi không thể giao tiếp được".

Đồng thời, Uyển Quỳnh Đan còn phủ nhận chuyện Châu Tinh Trì hung hăng, vô tình vô nghĩa như lời đồn. Mặt khác, nam tài tử còn rất tận tụy trên phim trường, nhiệt tình hướng dẫn cô nhiều trong công việc.

Về phía Châu Tinh Trì, trước nay ông vốn sống kín tiếng và hạn chế giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông bắt đầu sử dụng mạng xã hội, thường xuyên tương tác với mọi người và bắt đầu tìm kiếm các tài năng trẻ cho nền điện ảnh Hoa ngữ.