Chưa kịp mừng vì nhận được lời khen từ đạo diễn lớn, Triệu Lộ Tư 'tẽ tò' trước động thái 'quay xe' của nhà sản xuất phim Đàm Phi

Tiểu hoa đán sinh năm 98 đang trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán khi mới đây, nhà sản xuất kiêm bình luận phim Đàm Phi đã đăng bài Weibo khen ngợi nữ diễn viên. Tuy nhiên, chưa đầy vài giờ sau khi đăng, Đàm Phi lại bất ngờ xóa bài viết mà không rõ nguyên nhân vì sao.

Theo bài viết nhà sản xuất đăng trước đó, ông cho biết, ở Triệu Lộ Tư có cảm giác hài hòa giữa người đẹp Đài Loan và người đẹp Thành Đô. Cô ấy lười nhác nhưng lại đáng yêu, vừa có khí chất thanh xuân tuổi trẻ vừa tự nhiên, chân thật và hấp dẫn người khác.

Chính vì thế, đạo diễn Vương Tinh cũng đã ngợi khen Triệu Lộ Tư trước mặt Đàm Phi về cô là hoa đán tốt nhất trong phim bây giờ, ông ấy cũng đã xem tất cả các bộ phim do nữ diễn viên đóng.

Trước động thái xóa bài viết của nhà sản xuất Đàm Phi đã khiến cả cộng đồng netizen xôn xao, hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, những anti-fan Triệu Lộ Tư lại tỏ ra khá hả hê, cảm thấy đây không khác gì đang "tạt gáo nước lạnh" vào mặt "thánh trà xanh".

Trong lứa tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư đang là cái tên được đánh giá có tiềm năng phát triển bậc nhất hiện nay. Hoạt động nghệ thuật chưa quá lâu, nhưng tài nguyên phim ảnh của cô nàng đặc biệt , sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta,...

Với sự vụt sáng nhanh chóng, cô nàng cũng luôn hứng chịu khá nhiều búa rìu dư luận khi bị gắn mác "trà xanh" cùng một loạt những thông tin mang tính công kích từ phía antifan. Tuy nhiên, thời gian qua, hoa đán họ Triệu cũng dần chứng minh được năng lực nghề nghiệp của mình.