Nhà bình luận điện ảnh nổi tiếng công khai khen ngợi diễn xuất của Triệu Lộ Tư

Đạo diễn Vương Tinh-Ông vua phim thương mại Hong Kong đưa ra những nhận xét có cánh dành cho tiểu Hoa đán Triệu Lộ Tư.

Trên weibo gần đây, nhà bình luận phim Đàm Phi đăng tải đoạn trạng thái khen ngợi Triệu Lộ cho ông cảm giác mỹ nữ Đài Loan, mỹ nữ Thành. Với vẻ đẹp có phần vừa lười nhác nhưng lại rất dễ thương, trong khí chất tự nhiên lại có hơi chút trẻ con, có cảm giác chân thực, rất hấp dẫn người khác. Được biết, đạo diễn Vương Tinh cũng nhận xét Triệu Lộ Tư là hoa đán tốt nhất và ông đều xem các bộ phim của cô.

Bằng sự nỗ lực của mình, Triệu Lộ Tư rất được đạo diễn và người trong ngành rất yêu quý, dành cho cô những lời đánh giá rất cao. Những năm gần đây các bộ phim do Triệu Lộ Tư diễn chính cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Gần đây, cô nàng rất được nitizen quan tâm với bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, dự án chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình siêu hot của tác giả Trúc Dĩ hứa hẹn mang đến những trải nghiệm màn ảnh khó quên. Nội dung phim kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp.

Bộ phim do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-binh-luan-dien-anh-noi-tieng-cong-khai-khen-ngoi-dien-xuat-cua-trieu-lo-tu-572175.html