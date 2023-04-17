Lâm Tâm Như cảm thán về hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Không dễ dàng cũng không thuận lợi'

Lâm Tâm Như cho biết, việc duy trì một cuộc hôn nhân viên mãn, êm ấm là rất khó. Cô tâm sự đời sống vợ chồng thật sự "không dễ dàng và cũng không thuận lợi".

Trang QQ đưa tin, mới đây khi xuất hiện trong chương trình của NSX Vương Vỹ Trung, Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình với ông xã Hoắc Kiến Hoa .

Theo nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách, vì cô và chồng đều là những người nổi tiếng, có cái tôi khá lớn và đã quen với việc được chăm sóc, tung hô nên khó thích nghi với việc quan tâm đến đối phương. Vốn mối quan hệ vợ chồng lại cần nhiều sự hy sinh đặc biệt hơn.

"Hôn nhân của tôi không phải là hoa hồng ngọt ngào. Chúng tôi không hòa thuận như công chúng vẫn nghĩ. Bước ra khỏi hào quang, trở về với cuộc sống của người bình thường, chúng tôi vẫn cãi nhau, giận hờn vì những thứ rất bình thường. Vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn nhỏ nhặt cần giải quyết với nhau mỗi ngày." - Lâm Tâm Như cho biết.

Dẫu vậy, vì cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân nên đã dành thời gian để ổn định và hòa hợp với nhau. Cả Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tập buông bỏ cái tôi, thấu hiểu bạn đời và đưa ra những quyết định lớn để đảm bảo sự vẹn toàn của gia đình mình. Ở thời điểm hiện tại, hai nghệ sĩ ưu tiên việc dạy dỗ và đồng hành cùng với con gái của mình.

Những năm gần đây, trong khi Lâm Tâm Như đạt được nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp của mình, thì Hoắc Kiến Hoa lại lùi về sau để chăm lo cho gia đình. Nói về việc này, Lâm Tâm Như chia sẻ, cô rất biết ơn ông xã, vì vun vén tổ ấm khó khăn và mệt mỏi hơn nhiều sao với ra ngoài làm việc.