Phim trinh thám của Lâm Tâm Như vừa ra mắt đã được khen tới tấp

Bộ phim Sát Nhân Bắt Chước (Copycat Killer) do Lâm Tâm Nhân thủ vai chính nhận về nhiều phản hồi tích cực sau 1 tuần ra mắt.

Trang Now News đưa tin, Sát Nhân Bắt Chước - bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết trinh thám Copycat Killer của nhà văn Nhật Bản Miyuki Miyabe - đã phát hành trên Netflix từ ngày 31/3 vừa qua. Bộ phim kể về một vụ án giết người liên hoàn xảy ra ở Đài Loan trong thập niên 1990.

Trong phim, Lâm Tâm Như đảm nhận vai nữ MC nổi tiếng Diêu Nhã Tư - mục tiêu hàng đầu của tên sát nhân. Dàn diễn viên còn lại đều là những cá nhân có thực lực diễn xuất như Ngô Khảng Nhân, Giang Nghi Dung, Diêu Thuần Diệu, Kha Giai Yến. Tác phẩm do Trương Vinh Cát, Trương Thuần Như đạo diễn.

Nhờ nội dung hấp dẫn, nhiều tình tiết được đưa từ đời thật vào phim, Sát Nhân Bắt Chước được hàng chục nghìn lượt đánh giá tích cực. Harper's Bazaar nhận xét, phim không những tạo ra được không khí kịch tính của vụ án bí ẩn, mà còn tăng chiều sâu nhờ lột tả được sự mâu thuẫn, giằng co tâm lý của giữ tội phạm và người thực thi luật pháp.

Bên cạnh đó, thể hiện của dàn diễn viên cũng nhận về nhiều lời khen. Lâm Tâm Như được đánh giá cao khi khắc họa được nhân vật Diêu Nhã Từ trong đa dạng cảm xúc, từ kiêu ngạo, tự tin, đến mưu mô rồi sợ hãi. Dẫu vậy, cô lại không thể hiện rõ được hình ảnh của một MC chuyên nghiệp vì giọng nói chưa rõ chữ.

Diễn xuất của diễn viên Ngô Khảng Nhân cũng được khen ngợi không kém, nhiều người yêu thích vì khả năng biến hóa cao. Trên nền tảng Douban, phim nhận được 7,5/10 điểm với hơn 20.000 lượt đánh giá.

Danh tính 2 sao nam từng khiến Lâm Tâm Như 'điêu đứng' vì cảnh hôn Lâm Tâm Như được xem là một trong những nữ diễn viên có nhiều cảnh hôn nhất trên màn ảnh.

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